Llovió y Madryn 6 horas sin luz en gran parte de la ciudad

Servicoop sigue sin mostrar la eficiencia de la cual se jactaban sus nuevas autoridades.

Diego Barquin y Leslie Roberts, Presidente y Vice, no están en la ciudad. Se fueron a pasar las fiestas afuera, no dejaron firma para ningún trámite administrativo.

La Cooperativa está acéfala de autoridades, y atada de pies y manos.

A esto se le suma que la lluvia de hoy, terminó con el 80% de Madryn y todo Puerto Pirámides, sin luz.

Los dirigentes de UyO no le encuentran la vuelta a la situación, y todo se complicaría aún más en el mes de enero.

Desde adentro de la cooperativa admiten que abonar los sueldos de enero en los primeros días de febrero, será imposible si CAMMESA mete otro embargo a las cuentas.

Esto desataría un nuevo frente de conflicto, esta vez con el Sindicato de Luz y Fuerza.

En la calle se reparten las facturas domiciliarias con el aumento que el Concejo Deliberante no aprobó, lo cual podría terminar en una demanda conjunta de vecinos sin precedente.

La deuda con CAMMESA pasó de 180 millones de la gestión anterior, a casi 1280 millones en menos de un año, ya que no se abonaron los pagos correspondientes.

También se le suma la fuerte deuda con AFIP, que ya envió hace unos meses algunas cartas documento a la institución para encaminar el rumbo, pero no recibió respuestas favorables de la conducción de Álvarez, Leslie Roberts y Barquin, los tres que se fueron pasando el cargo de presidente en solo nueve meses.

Hoy el que está como presidente es Barquín, que se encuentra en Rosario.

El vice, Leslie Roberts, en La Plata. Y en Madryn, Servicoop registró la falla pasadas las 18 horas, cuando la mayoría de la ciudad y Pirámides estaban sin suministro eléctrico desde antes de las 16.

Y se avisó que volvería todo a la normalidad pasadas las 21.

Para colmo la lluvia no fue una tormenta ni nada parecido.

En un temporal de esos que se registran en verano, las consecuencias serán mucho peores.

Así las cosas, es una tras otra, y no parece haber solución.

El intendente Gustavo Sastre habló hace pocos días, previo al corte de energía de hoy, de la posibilidad de intervenir la Cooperativa.

Esa chance, con todos los problemas que presenta Servicoop cotidianamente, parece ser la única solución a la vista.