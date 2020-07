Legislatura: Solo se presentó el bloque oficialista y no se pudieron aprobar las sesiones virtuales

En el día de hoy estaba pautada la sesión ordinaria en forma virtual, pero la nueva modalidad requiere los votos de dos tercios de la cámara para modificar el reglamento. El Frente Patriótico y Juntos por el Cambio, no se presentaron a sesionar

Este martes se dio inicio a la primera sesión virtual de la Legislatura, pero sólo se contó con la presencia de los 16 diputados de Chubut al Frente.

El primer tratamiento del orden del día, era la resolución que modifica el reglamento interno para poder llevar adelante las sesiones en forma virtual.

Para ello se precisan los votos de dos tercios, es decir 18 diputados.

Al no contar con dichos votos, no pudo aprobarse la nueva modalidad de sesiones online, por lo que la misma culminó en forma inmediata.

“La realidad es que mientras el gremio había prestado colaboración de los taquígrafos durante dos horas, los bloques de la oposición nos manifestaron que no iban a sesionar en esas condiciones. Entonces desde Presidencia de Legislatura les garantizamos que tras las dos horas de los taquígrafos, la sesión continuaba con la supervisión de un escribano, así tenga que durar tres, cuatro o cinco horas. Finalmente tampoco accedieron a esta opción. Desde nuestro lugar más no se puede hacer. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Cuando no podíamos tener sesiones presenciales, pidieron desde la oposición avanzar con las virtuales. Hoy garantizamos la forma virtual, y pidieron por taquígrafos. Estos últimos se ofrecieron a trabajar dos horas, y la oposición dijo otra vez que no. Por ello garantizamos la sesión, lo que tenga que durar, con escribano. Y ni siquiera se conectaron esta mañana” indicó Ricardo Sastre.

Los 16 diputados de Chubut al Frente, dieron quórum para sesionar, pero no alcanzaban los votos para aprobar la modalidad virtual.

Sastre admitió que se analiza la posibilidad de “convocar a sesión presencial en Legislatura” al haber terminado en las ciudades de la Provincia los términos de aislamiento, pasando a fases de distanciamiento por el COVID-19.