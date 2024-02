LAS BANDAS LOCALES SE PRESENTARÁN EN EL ESCENARIO MAYOR DE LA COSTA

“Weni”, “Barbie Facyory”, “Oxidados Rock and Roll”, “Los Piojitos Reper” y “El Rejunte Cumbiero” serán los protagonistas del show a orillas del mar. La propuesta se realizará el domingo 18 de febrero a partir de las 18 horasLa Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad al show de bandas locales que se desarrollará en el escenario mayor de la costa. Será este domingo 18 de febrero a partir de las 18 horas en el Playón Recreativo del muelle Luis Piedra Buena. En esta oportunidad, subirán al escenario “Weni”, “Barbie Factory”, “Oxidados Rock and Roll”, “Los Piojitos Reper” y “El Rejunte Cumbiero”.El escenario mayor, que esta temporada recibió a Yhosva, ahora se ilumina para presentar a los talentos locales.LAS BANDAS- Weni: La banda de estilo folclórico norteño, nació el 10 de noviembre del 2000 y su nombre significa “amigo” en lengua mapuche. Participó en reiteradas oportunidades de peñas de la ciudad, Olimpiadas de la Tercera Edad y en el Festival Raíces. En el 2009 hicieron una pausa y retomaron la actividad a comienzos del 2022.Actualmente está formada por Verónica Contrera en voz principal, Marcelo Sosa en guitarra y segunda voz, Guillermo Castañeda en primera guitarra y Natanael Martínez en bombo.- Barbie Factory: El grupo emplea la técnica “Factodelirio” y propone un viaje musical pentadimensional, llegando a través de diversos estilos musicales. Durante la presentación habrá un conjunto de personajes de películas nunca filmadas, en un show inolvidable, verdaderamente imperdible.- Oxidados Rock and Roll: La banda nació en el 2005, en el barrio 81 viviendas de la ciudad de Puerto Madryn. Compartió escenario con Viejas Locas, Kapanga, Las manos de Filippi, Jóvenes Pordioseros, entre otros.- Los Piojitos Reper: Es una banda tributo a Los Piojos. Está compuesta por Raúl Martínez en voz principal, Federico Ralero en primera viola, Abraham Mancilla en bajo, Alejo Alarcón en guitarra y teclado, Alexander Sánchez en batería y Elías Acosta en armónica.- El Rejunte Cumbiero: El grupo de cumbia nació en Argentina Bar a mediados del 2021. Compartió escenario con Abel Pintos, La Delio Valdéz, Damas Gratis, Ke Personaje, entre otros.Está compuesto por Francisco “El Mendo” en teclado y coros, Leandro Ramírez en piano, Jeremías Pérez en trombón, Jean Román en trompeta y güiro, Santiago Flores en percusión, Lucho Cano en bajo y Lucas País en voz principal.

About Author