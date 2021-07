La UCR de Pto Madryn , pide no renovar la concesión a SERVICOOP

Desde el partido radical, hacen referencia a que en un año se vence la concesión y que SERVICOOP no debe seguir siendo la proveedora.

El día Lunes , presentaron ante el Concejo Deliberante de la ciudad , desde la UCR local la petición , donde aclaran que sin entrar en cuestiones técnicas , repasando cada aspecto que involucra a SERVICOOP , se ha demostrado ineficacia en acompañar el crecimiento de la ciudad , ineficiencia en la calidad del servicio y una falta de trasparencia financiera e institucional , a lo largo de 40 años de concesión , y por eso piden no renovar la concesión el próximo año .

Martinelli German presidente de la UCR manifestó “la concesión fue otorgada sin Concejo Deliberante , en el año 1982 y la democracia se reconstituyó en el pais el 30 de Octubre de 1983 . Fue una concesión sin debate legislativo que vence el 15 de Julio de 2022 . Por eso advertimos con un año de antelación y solicitamos a los concejales que investiguen y pidan explicaciones desde ahora , en que condiciones se encuentran los servicios en la ciudad. A nuestro entender , existe un claro retroceso en la capacidad de acompañamiento de servicios públicos con la demanda habitacional . Estamos con crisis financiera, crisis de infraestructura y crisis institucional “

En un pedido de NO RENOVACIÓN DE LA CONCESIÓN A SERVICOOP, desde el centenario partido hacen referencia a los aumentos del más del 100% en la tarifa los últimos meses , la falta de defensa al socio ya que no existe una oficina estatal que los defienda efectivamente sobre los cobros indebidos ; refieren a la crisis financiera, crisis de infraestructura y dan cuenta a la falta de respuesta de los entes de control y regulación institucional provinciales y nacionales , que terminan sumergiendo a la cooperativa en un manto de sospecha que lo aleja de la trasparencia , desprestigiando el sistema cooperativo.

En la petición se puede observar un informe simple con algunos cuadros sinópticos con un mapa de la ciudad , donde muestra que los nuevos loteos no cuentan con los tres servicios establecidos por ordenanza y que muchos sectores de la ciudad tienen 2 de los tres , de manera precarizada.

Cerrando Martinelli expreso “Nos encontramos que luego de 40 años de Servicoop ,somos una ciudad con servicios precarios y tarifas caras . Que nos cobran por un insumo no garantizado . Que no han invertido en infraestructura de acuerdo al crecimiento demográfico, no hay un plan para el consumo responsable del recurso ni tampoco de desarrollo ,para alentar la utilización de energías renovables , ya que las boletas llenas de impuestos desalientan cualquier inversión domiciliaria ; falta de trasparencia y un estado ausente que no controla. Por eso y por la falta de garantías pedimos no renovar la concesión a Servicoop y un referéndum municipal “