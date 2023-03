La fase final de la Liga de Futbol Playa vuelve a realizarse en Madryn

Comienza el miércoles 22 y finaliza el sábado 25 de marzo. Participan 12 equipos y se realiza en el Punto de Deportes “Visite Madryn” en la costa madrynense

Organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, a través del Consejo Federal de Fútbol y de las comisiones de Desarrollo y de Fútbol Playa y acompañado por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, se pondrá en marcha el miércoles 22 la fase final de la Liga Nacional de Fútbol Plata. Finaliza el sábado 25 y participan equipos de AFA y el Consejo Federal.

Este certamen, se realiza por segunda vez en el país con estas características y Puerto Madryn fue elegida nuevamente sede en ambas ramas. En febrero la ciudad recibió también al fútbol femenino en su versión playa y consagró campeón a Ferrocarril Oeste venciendo en la final a San Martín de Formosa.

El sector de playa donde se hará el evento está ubicado a la altura de B. Brown y Tehuelches, entre las bajadas 5 y 6. Los partidos de fase clasificatoria se disputarán miércoles y jueves. Las semifinales serán el viernes y los partidos por el tercer puesto y final serán el sábado.

SISTEMA Y FECHAS DE DISPUTA

Se conformaron 3 zonas de 4 equipos cada una, en cada una se jugará todos contra todos a una sola rueda de partidos. Los equipos ubicados en el primer puesto de cada una de las zonas más el mejor ubicado en el segundo puesto clasificarán para las semifinales.

Zona A 1ra fecha; Sol de Mayo vs. Guillermo Brown (Madryn); Tigre vs. Argentino Rosario

Zona A 2da fecha: Tigre vs. Sol de Mayo; Argentino Rosario vs. Guillermo Brown

Zona A 3ra fecha: Sol de Mayo vs. Argentino Rosario; Guillermo Brown vs. Tigre

Zona B 1ra fecha: Don Bosco (Paraná) vs. Sacachispas (Rio Negro); Acasusso vs. Deportivo Madryn

Zona B 2da fecha: Acasusso vs. Don Bosco (Paraná); Deportivo Madryn vs. Sacachispas (Río Negro)

Zona B 3ra fecha: Don Bosco (Paraná) vs. Deportivo Madryn; Acasusso vs. Sacachispas (Río Negro)

Zona C 1ra fecha: Arena Madryn vs. Alianza Fontana Oeste; Racing Club vs. San Martin (Formosa)

Zona C 2da fecha: Racing Club vs. Arena Madryn; San Martin (Formosa) vs. Alianza Fontana Oeste

Zona C 3ra fecha: Arena Madryn vs. San Martin (Formosa); Alianza Fontana Oeste vs. Racing Club