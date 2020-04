» La ciudadanía está colaborando con el aislamiento pero el Ministro Massoni prefiere aumentar, aún más, las restricciones con reglamentaciones de dudosa legalidad»

El Concejal Federico Garitano, se refirió a la situación, que atraviesan, en general la provincia del Chubut y la ciudad de Puerto Madryn, en relación a las medidas establecidas por el Decreto Nacional que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio que fuera prorrogado hasta el 12 de abril.

“Las medidas nacionales son claras, concretas y necesitan que las provincias realicen las reglamentaciones particulares para cada zona. En Chubut Arcioni evitó emitir esa reglamentación y solo han puesto en vigencia algunas resoluciones por parte del Ministerio de Seguridad. En ese marco se han producido denuncias en varias ciudades de la provincia sobre abuso del accionar de las fuerzas que conduce Massoni – expresó el concejal madrynense y agregó que – “vamos a acompañar a todos los que reclamen a la Justicia, para que se constate la constitucionalidad de los actos y las normas que se están aplicando desde el Ministerio de Seguridad”.

“En estas semanas tan complejas de aislamiento social, de complejidad de la situación socieconomica, de esfuerzo de todos los sectores para sostener el funcionamiento de la ciudad y de gran esfuerzo de los y las trabajadoras de la salud para cuidarnos en esta pandemia, me preocupa de sobremanera las denuncias por el accionar de algunos integrantes de la Policía provincial en la manera de controlar a los ciudadanos.

En todo el país, vemos escenas en las distintas ciudades donde las fuerzas de seguridad realizan controles para verificar los permisos de quienes están autorizados para circular y, aunque también existen algunas denuncias de abusos, en general todos hacen los mejores esfuerzos para responder a las directivas emanadas desde el poder político. Sin embargo, en Chubut, donde el gobierno no paga salarios, el Ministro de Seguridad avalado por el Gobernador Arcioni es denunciado por cometer abusos y ejercer con excesos el control del cumplimiento del aislamiento.

Hemos asistido desde hace mucho tiempo, incrementado ante las acciones de reclamo de los trabajadores estatales de Chubut por sus salarios, los hechos de violencia y represión que Massoni desplegló. Hoy seguimos viendo en nuestra ciudad que hay sobreactuación en los controles y, en algunos casos, excesos denunciados por trabajadoras y trabajadores.

Valoro la tarea silenciosa y abnegada de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, así como el esfuerzo del municipio para colaborar, sobre todo, con los sectores más desprotegidos de la comunidad y tratar de que el aislamiento se pueda cumplir. El hecho que la provincia de Chubut no tenga casos aún de COVID-19 es producto de una sumatoria de factores pero seguro que esta situación no se sostendrá con aparatosos operativos policiales por parte de Massoni.”

Finalmente Garitano señaló “En esta crisis sanitaria mundial todos debemos poner de manifiesto nuestro compromiso, nuestra solidaridad y nuestra concientización para evitar un contagio exponencial. La ciudadanía está colaborando con el aislamiento pero el Ministro Massoni prefiere aumentar aún mas las restricciones con esas reglamentaciones de dudosa legalidad”.