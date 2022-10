La APPM busca construir en la generación de nuevas propuestas para el turismo de cruceros

Durante la mañana del pasado lunes, el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Arq. Enrique Calvo, y su Director Comercial, Héctor Ricciardolo, mantuvieron un encuentro con el Sr. Ministro de Turismo de la Provincia del Chubut, Leonardo Gaffet y el Sr. Secretario de Pesca provincial, Dr. Gabriel Aguilar.

Este encuentro se da como continuidad del que mantuvieran las autoridades portuarias junto con el Intendente Municipal, Gustavo Sastre, y representantes de la actividad turística de nuestra ciudad, semanas atrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las principales operadoras de cruceros del país, con el objetivo de avanzar en la prestación de servicios para estos buques.

El eje de esta nueva reunión estuvo puesto en la generación de nuevas ofertas para las compañías de cruceros, en cuanto a nuevos destinos y actividades vinculadas también al sector productivo. Sobre este particular, el Arq. Calvo se refirió: “si bien nuestro puerto es uno de los tres puertos de cruceros activos actualmente de nuestro país y el Muelle Comandante Luis Piedra Buena es el único muelle exclusivo de cruceros de la República Argentina, desde la Administración Portuaria de Puerto Madryn trabajamos no solo en favor de nuestra ciudad y la comarca, sino que buscamos contribuir con el crecimiento de nuevos destinos para el turismo de cruceros” además agregó “personalmente estoy convencido de que debemos ayudar a otros puertos de la provincia y el resto del país a mostrar sus propuestas para este tipo de turismo, nuestro país tiene un potencial extraordinario que no debemos desaprovechar”.