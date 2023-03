Investigador del CESIMAR-CONICET nominado como finalista del Nobel de Conservación

CESIMAR-CONICET



Pablo García Borboroglu fue seleccionado para competir por el “Indianapolis Prize” por su trabajo mundial con los pingüinos

El investigador del CONICET Pablo García Borborglu fue nominado como uno de los seis finalistas del premio líder mundial a la conservación animal otorgado por la Indianapolis Zoological Society Inc.

“Popi”, como se lo conoce habitualmente, es investigador principal del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR) del CENPAT y es reconocido por su trabajo en investigación y para mejorar la gestión de hábitats utilizados por pingüinos mediante la creación de grandes áreas protegidas, que incluyen casi 13 millones de hectáreas de hábitat costero y oceánico.

El Premio de Indianápolis, conocido como “El Nobel de la Conservación” reconoce y premia a los conservacionistas que han logrado importantes victorias en el avance de la sostenibilidad de una especie animal o grupo de especies, como en este caso García Borboroglu con los pingüinos.

“Me siento muy honrado y agradecido por haber sido seleccionado como finalista del Indianapolis Prize. Lo vivo como un reconocimiento a más de 30 años trabajando en ciencia y conservación marina, enfocada principalmente en los pingüinos. Es un gran orgullo ser el primer argentino que llega a la final de este premio y quiero compartir esta alegría con los chubutenses, ya que es en esta provincia donde me formé y donde vivo. También agradezco la oportunidad de ser considerado entre tantos conservacionistas excepcionales de varios países y me inspira a continuar mi trabajo por la protección de los océanos y su fauna”, señaló García Borboroglu.

El investigador del CONICET y fundador de Global Penguin Society fue nominado finalista junto a Christophe Boesch, del Instituto Max Plank de Antropología Evolutiva y la Fundación Chimpancé Salvaje de Alemania; Gerardo Ceballos, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México por su trabajo con jaguares; la norteamericana Karen Eckert, de la Red de Conservación de Tortugas Marinas del Gran Caribe; Biruté Mary Galdikas , de Orangutan Foundation International de Indonesia; Gladys Kalema-Zikusoka, de la Conservación a Través de la Salud Pública por su trabajo con los gorilas de montaña de Uganda.

El ganador del Premio de Indianápolis 2023 se anunciará el 16 de mayo en Londres y recibirá su premio el 30 de septiembre en la Gala del Premio de Indianápolis, un evento con 1300 asistentes.