Incidente familiar termino con herida de arma blanca

En la madrugada ocurrió un incidente familiar donde se ocasionaron lesiones con arma blanca y daños

La víctima, Peinipil Diego, sufrió un corte en el antebrazo derecho con una gran pérdida de sangre. Fue trasladado al hospital para recibir atención médica. En la entrada de la vivienda se encontraba la damnificada, Vanesa Passarelli, quien informó que su ex pareja, con quien no convive, tiene un taller de carpintería en su propiedad. Según su relato, escuchó al sujeto rompiendo cosas dentro del taller y luego irrumpió en la casa, insultándola y tratando de agredirla sin motivo aparente. Un hijo mayor de la damnificada intervino para detener la situación, lo que resultó en una pelea entre ambas partes. La damnificada desconoce en qué momento el sujeto se provocó la herida en el brazo. El Sr. Peinipil declaró en el hospital que su ex pareja lo agredió con un cuchillo en el antebrazo. Ante las diferentes versiones de los hechos, se informó al fiscal Dr. De la Vega, quien ordenó que se reciba una denuncia penal de cada parte y se realice una inspección ocular en el lugar con el secuestro de las armas blancas encontradas para establecer la veracidad del incidente. La Sra. Passarelli fue trasladada a la comisaría de la mujer para presentar su denuncia, mientras que el Sr. Peinipil recibió atención médica y se encuentra en dependencia policial, decidiendo si radicar una denuncia contra su ex pareja. Se procedió al secuestro de dos cuchillos de 43 cm y 45 cm, un martillo y se tomaron hisopados como parte de la investigación.

