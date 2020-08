Importante avance en políticas de género para institución científica Patagónica

En consonancia con el lanzamiento del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en ciencia y tecnología, el viernes pasado se aprobaron en el CCT CONICET-CENPAT la implementación de lenguaje inclusivo no sexista en todas las comunicaciones de la institución y la paridad de género en las comisiones asesoras. Coincidentemente tuvo lugar el conversatorio sobre violencia de género en ciencia y nuevas masculinidades.

“La del viernes 7 fue una fecha más que importante para la vida institucional del CENPAT porque con el conversatorio, como corolario de la aprobación de la implementación de lenguaje inclusivo no sexista en todas las comunicaciones de la institución y la paridad de género en las comisiones asesoras, lo que hicimos fue no solo ampliar derechos en materia de género, sino también servir como ejemplo a otras instituciones y organismos de la región que aún no han enfrentado estas transformaciones tan necesarias para la sociedad en su conjunto”, destaca Rolando González José, director del CCT CONICET-CEPAT, centro de investigación que cuenta con sedes en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y San Antonio Oeste (Río Negro).

Luego de un rico debate, el Consejo Directivo de la institución aprobó por unanimidad dos trascendentales decisiones. Una donde se estipula reconocer, fomentar y habilitar formalmente la validez del lenguaje inclusivo no sexista (LINS) en todas sus comunicaciones: Resoluciones, actas y decisiones del Consejo Directivo del CCT; comunicaciones internas al personal del CCT y dependencias centralizadas; comunicaciones externas para difusión de actividades (por ejemplo, afiches, folletos, correos electrónicos, circulares) organizadas por el CCT y dependencias centralizadas; comunicaciones oficiales del CCT, y dependencias centralizadas a través de, por ejemplo, correos electrónicos, redes sociales, radio, televisión, prensa escrita).

Y la otra en la que se establece ajustar la conformación de las Comisiones Asesoras, Comisiones Ad-Hoc, Comités y cuerpos similares convocados por el Consejo Directivo del CCT al principio de paridad de género.

“Con las dos decisiones votadas logramos institucionalmente tres cosas: en primer lugar, darle a la discusión el tono y la seriedad académica que los temas requieren. La intervención del Comité Institucional de Políticas de Género (CIPG) y sus especialistas a la hora de explicar alguna de las medidas que se discutieron fue clave. Por otro lado, la demostración que en torno a estos temas el Consejo Directivo logra consensos importantes. Y por último, es la demostración cabal de que las políticas de genero no tienen que ser declamativas solamente, sino que tienen que terminar cristalizándose en medidas concretas como las que ya están implementándose en el CENPAT”, agrega González José.

También se avanzó en la posible instalación de un “espacio amigo de la lactancia” en el edificio del CENPAT en Madryn una vez que se vuelva a la actividad con normalidad, medida que está siendo analizada para su implementación formal.

Conversatorio sobre nuevas masculinidades

El mismo día de la aprobación de las decisiones relacionadas a políticas de género el CENPAT realizó por la tarde uno más de sus “Conversatorios del Cincuentenario” transmitidos en vivo por una de sus redes sociales, y casualmente tuvo como temática la violencia de genero en el ámbito científico y la necesidad de construir nuevas masculinidades en el mismo. Como invitado estuvo el especialista rosarino Luciano Fabbri, pero además representantes de la colectiva Ciencia Sin Machismo y de varones por nuevas masculinidades del centro científico tecnológico dieron cuenta de las encuestas realizadas en torno a violencia machista entre el personal.

Soledad Leonardi, representante de La Colectiva e investigadora del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR) destaca que el CENPAT haya incorporado en el marco de sus 50 años el tema de las masculinidades y la violencia de género: “Esto habla de todo un proceso que venimos atravesando como institución. Y empezar a dar estas discusiones junto a los varones y ver de qué manera se incorporan a esta militancia que venimos llevando desde La Colectiva, permite que se sigan dando cambios concretos institucionales como los logrados en referencia a las decisiones aprobadas por el Consejo Directivo”.

“De las cuestiones más importantes que dijo Fabbri es que los varones tenemos que generar espacios en las instituciones donde otros varones puedan acercarse y podamos darnos estas discusiones, como por ejemplo la de la tolerancia ambiental. Tenemos que lograr cambiar en el ámbito de trabajo y en la sociedad que todos los actos de violencia machista sean rechazados por las personas. Hay que lograr disminuir esa tolerancia ambiental”, señala Juan Pablo Livore, investigador también del IBIOMAR, quien participó del conversatorio como orador y miembro del grupo de varones por otras masculinidades de la institución.

“Haber visto a tantas personas que no son del sistema científico conectadas durante el conversatorio sobre violencia de género y nuevas masculinidades, nos da una alegría muy grande porque creemos en el efecto rebote, en el eco que se puede generar en otras instituciones, donde una agenda concreta de políticas de género pueda también ser discutida e implementada”, concluye el director del CENPAT.