Hacia una cultura de la prevención

Personal de la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn junto a colegas de la Dirección de Protección Civil de la Municipalidad dictaron en la tarde de ayer otro módulo más de capacitación preventiva de incendios rurales y de interfase a los vecinos y vecinas del Parque Ecológico El Doradillo.

En esta oportunidad se trataron contenidos prácticos in situ, en el propio barrio, relacionados a qué medidas preventivas tomar; qué hacer y qué no hacer en el momento que se inicia un incendio antes de que lleguen los bomberos; y también qué hacer y no hacer cuando ya se encuentran los bomberos trabajando en el lugar.

Como actividad colectiva y de práctica se llevó a cabo el desmalezamiento de las banquinas de algunas calles del barrio generando así lo que se denominan «cortafuegos».

Además, esta instancia de encuentro con los vecinos, como la de días atrás en la Casa de la Cultura, son de provecho para llegar a acuerdos comunes entre vecinos y entre los vecinos, los bomberos y los agentes municipales, así como también para escuchar demandas y saldar dudas.

Estas actividades se dan en el marco del plan preventivo iniciado por los bomberos de Madryn orientado a construir una cultura de la prevención para la presente temporada de incendios rurales y de interfase. Dentro de las acciones llevadas a cabo se incluyen la compra de equipamiento personal para bomberos; el acondicionamiento de un móvil preparado para incendios rurales; la capacitación del personal; el establecimiento de nuevas pautas de funcionamiento interno; la actualización de ordenanzas municipales junto a concejales de la ciudad; campañas de comunicación y prevención; la gestión ante Servicoop de nuevas tomas de agua para recarga de autobombas; y el trabajo cara a cara en la capacitación a vecinos.