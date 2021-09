Habrá una fecha nacional de Stand Up Paddle en Puerto Madryn

La ciudad recibirá la fecha del Tour Argentino de SUP los días 30 y 31 de octubre con más de 60 competidores de todo el país. El 1º y 2 de noviembre habrá un curso digital y presencial de Formación Básica en Stand Up Paddle

Bajo la organización de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn y la Asociación de Surf Argentina el 30 y 31 de octubre tendrá lugar en la ciudad una fecha del Tour Argentino de SUP. Además, el 1º y 2 de noviembre habrá un curso digital y presencial de Formación Básica en Stand Up Paddle, ésta última como parte del proceso de impulso y desarrollo del SUP en Argentina.

Cabe destacar que para la fecha nacional arribarán a la ciudad alrededor de 60 participantes de primer nivel de distintos puntos del país; varios de ellos representantes de la Argentina en competencias internacionales, por lo que estarán ese fin de semana en Madryn los mejores exponentes de la actividad.

Capacitación SUP

El curso está destinado a personas interesadas en iniciarse en este deporte, instructores en actividad, docentes y personal de escuelas de SUP.

La capacitación se enmarca en un proyecto de regulación y mejora cualitativa de las escuelas de SUP que funcionan en las playas de la Costa Atlántica y en el interior del país.

Se brindarán herramientas pedagógicas, técnicas, metodológicas y contenidos necesarios para que los interesados desarrollen conocimientos teóricos que le permitan mejorar su técnica individual e iniciar de manera segura y fundamentada a otros individuos; conocimientos básicos sobre seguridad, primeros auxilios, RCP y gestión de riesgos como así también experiencias relacionadas a escuelas deportivas, herramientas digitales para potenciar el desarrollo de centros de instrucción y servicios relacionados a la actividad.

Temáticas

Habrá seis disertantes para abordar las siguientes unidades temáticas: Introducción al Stand Up Paddle, RCP, Primeros Auxilios, Meteorología, Herramientas Digitales, Cuidado del Medio Ambiente, marketing y organización de una Escuela de SUP.

Los inscriptos podrán sumarse desde sus hogares de forma virtual, sin necesidad de traslado a la sede organizadora.

Los cupos son limitados (se dará prioridad a los y las participantes que se hayan preinscripto y abonado) y para la preinscripción enviar los siguientes datos a cursos@asasurf.org.ar: consignando nombre / DNI / Fecha Nacimiento / Localidad / Móvil.

Por consultas de alojamiento, comidas y equipamiento ver archivo adjunto con información de la zona. Contacto: pmyeventos@gmail.com.