Gustavo Sastre: “Solicitamos que realicen mantenimiento de accesos y desvíos de la doble trocha”

Preocupado por la situación que se vive ante la paralización de la obra de pavimentación, así se expresó el intendente de Puerto Madryn en referencia a sus gestiones ante Vialidad Nacional

El Jefe Comunal de la ciudad de Puerto Madryn criticó la irresponsabilidad de la empresa concesionaria de la pavimentación de la Doble Trocha por abandonar la obra y dejar a los trabajadores a la deriva. Además, mantuvo conversaciones con el área de Trabajo para que se dicte de forma inmediata una conciliación obligatoria a los fines de que se reanude la obra y gestionó ante Vialidad Nacional el mantenimiento de accesos y desvíos. Al respecto, el Intendente explicó: “Nos comunicamos en el día de ayer con directivos de Vialidad Nacional para que puedan venir a repasar los desvíos y los accesos a nuestra ciudad que están prácticamente intransitables por lo que quedaron en ponerse en tema hoy y así avanzar rápidamente”.

Y agregó que “estamos teniendo una muy buena temporada estival y justamente la ruta destruida es una imagen que no queremos darle al turista, fundamentalmente por el riesgo que significa. Imagínense que si uno que vive y la utiliza asiduamente la encuentra peligrosa, lo que resulta para una persona que viene viajando y se encuentra con desvíos, deformaciones y con el ingreso que tenemos. No podemos permitir que siga habiendo accidentes en este tramo”.

Respecto a la paralización de la obra, Gustavo precisó que “hemos estado en contacto permanente con el Gremio, así como también con la Secretario de Trabajo para que dicte la conciliación obligatoria y que los trabajadores puedan retomar sus tareas. La verdad que es una irresponsabilidad muy grande la que ha tenido esta empresa, no sólo por dejar la ruta es un estado deplorable y con el peligro que eso significa, sino porque han dejado a los trabajadores a la deriva”.