Gustavo Sastre: “Arcioni debería dejar afuera del gabinete a Massoni”

El Intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, arremetió contra el ministro de Seguridad de la Provincia, Federico

Massoni, por asegurar que en la localidad la droga corre ´como caramelos´. “Yo pido que recapacite de las declaraciones que hizo y le pida disculpas a la sociedad madrynense. No tenga dudas que el Gobernador debería dejar afuera del gabinete al ministro”, sostuvo.

En este sentido, señaló –en diálogo con Radio Chubut– que “el Ministro Massoni se ha desviado con el mensaje que dio, al asegurar que en Puerto Madryn corre la droga como caramelos. Hace esas declaraciones para la prensa”.

“Él dice que no le gusta llegar tarde ¿Cómo no va a llegar tarde si los patrulleros se rompen y no tienen nafta? En Puerto Madryn tenemos que llenarles el tanque o llevarlos al taller”, dijo.

Asimismo, aclaró que “hay que dejar de usar estas declaraciones mediáticas para la prensa y en campaña electoral”.

“Si ocurre eso que él dice, es un irresponsable y no está haciendo su tarea como ministro. Esa crítica es para la labor de su propia gente. ¿Que no hacemos nada? Nosotros pusimos en marcha programas de contención que son reconocidos a nivel nacional, donde salimos a buscar a los chicos que están consumiendo”, indicó.

En este marco, destacó que “¿A usted le parece que un ministro puede hacer esas declaraciones con el hecho que hemos tenido en Puerto Madryn, con la muerte de tres chicos, que no es algo que ocurre todos los días? Creo que el ministro debería replantarse si está en sus cabales”.

“No puede decir las cosas que dice y lo digo como padre de adolescentes. Yo pido que recapacite de las declaraciones que hizo y le pida disculpas a la sociedad madrynense. No puede estar jugando con este tipo de cuestiones cuando la responsabilidad la tenemos y trabajamos mucho, y a veces mucho más de lo que puede trabajar en el Ministerio”, manifestó el jefe comunal de Puerto Madryn.

“Yo no ando haciendo videos para que después me aplaudan. Le digo al ministro que tome conciencia de lo que dijo la gente hace algunos días, que recapacite.

No tenga dudas que el Gobernador debería dejar afuera del gabinete al ministro. Creo que tuvo un derrape muy grande y no es un cuestión menor, es el ministro de Seguridad de la Provincia y permanentemente quiere sacarse el lazo de encima”, concluyó Gustavo Sastre.