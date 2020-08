Grosso: “Servicoop se está manejando muy diferente a lo que prometió UyO en campaña”

El funcionario municipal dijo verse “sorprendido” por las declaraciones del Presidente de la cooperativa, que dijo que el aumento de este mes fue algo que le pasó sólo al “10% de los usuarios”

Esta mañana el Presidente de Servicoop brindó una conferencia de prensa en la que no solo justificó los aumentos del último mes, sino que además indicó que “esas variables en la factura, le sucedieron a menos del 10% de los usuarios”.

Marcos Grosso, Secretario de Turismo de la Municipalidad, dijo que “estamos muy sorprendidos por todas las declaraciones” y admitió que “tanto en la Municipalidad como en el Concejo Deliberante, fueron muchísimos los casos de vecinos que se acercaron para mostrar aumentos exorbitantes en sus facturas. Y vienen con la del mes anterior, y la de este, y las diferencias son muy grandes”.

Para Grosso, que Barquin justifique los aumentos diciendo que “la gente estuvo más en su casa por la cuarentena, por eso los montos son superiores”, tiene “un contraste muy raro con el discurso que implementaban. Eran los ‘Nacionales & Populares’ cuando estaban en campaña, y ahora en gestión no sólo la gente tiene que pagar por las decisiones que están tomando erróneamente, sino que además golpearon bruscamente a los sectores que menos tienen. Que son a los mismos sectores que iban a ayudar en medio de la Pandemia, y después empezaron a mandarles los avisos de corte. Se contradicen, y claramente lo que propusieron desde el discurso, no lo han llevado a la práctica en ningún momento”.

Grosso señala que “existe una marcada preocupación, no solo de nosotros desde el Ejecutivo, sino también dentro del Legislativo. Ha sido tema de varias reuniones últimamente. El Municipio es el Poder Concedente en este caso, y la realidad es que la preocupación pasa por saber con qué nos encontraremos cuando a esta gente le toque irse de la conducción de la cooperativa. Las acciones que vienen llevando adelante últimamente, y la poca claridad que tienen para dar a conocer números reales, profundizan mucho más estas preocupaciones. Todos aportamos desde el lugar que nos tocó para poder brindar soluciones, o dar una mano en muchos casos. Ellos prefieren seguir con la receta, aquella que plantearon en campaña donde decían que tenían ‘la solución a todo’. Hasta ahora, no cumplieron en nada de lo que prometieron”, cerró el funcionario municipal.