Grazzini adelantó que descontarían los días de paro a los docentes.

El funcionario destacó que pese a la situación actual, “Chubut está dentro de las 10 provincias mejor pagas dentro de los cargos iniciales” a los trabajadores de la Educación, afirmando que en el resto de las provincias “con los aumentos dados todavía no logran el aumento salarial que tuvo el sector docente en Chubut en 2019”.

En declaraciones formuladas a Radio 3, el funcionario apuntó que “tenemos que entender que estamos saliendo de una crisis muy dura”, lamentando que se realicen medidas de fuerza cuando “el Gobierno siempre está dispuesto a dialogar y escuchar a las partes, para llegar con una mejora a todos los sectores y no solo a uno”. Y agregó que “el Gobierno no puede dar otra respuesta que no sea que no puede haber aumento salarial en este momento, debido al cuidado que estamos teniendo del equilibrio financiero logrado”.

Apuntó contra los gremios docentes por “no entender la situación y caer en el capricho por enojo de algunos dirigentes, que militan otras cuestiones que aportar al sano juicio de entendernos; hace que inevitablemente se caiga en estos viejos métodos donde cuando uno no tiene o no puede, los perjudicados son los mismos, los chicos”.

Y aunque reconoció como un derecho constitucional la medida de fuerza, dijo que desde el Gobierno “vamos a tomar medidas en cuanto a lo que corresponda en lo económico, porque vimos que el paro fue muy acotado, los índices no han sido altos”.