Gastre: Provincia organizó junto al INTA el encuentro de ‘Mujeres Rurales de la Meseta’ 

Participaron más de 60 mujeres de Gan Gan, Taquetren, Laguna Fría, Paso del Sapo, Paso de Indios, El Escorial, Yala Laubat, Chacay Oeste, Lagunita Salada, Gualjaina, y Cushamen, y de la localidad anfitriona.

El Gobierno del Chubut -a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio- organizó junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el “Encuentro de Mujeres Rurales de la Meseta Central Chubutense”, con el fin de reflexionar y planear acciones desde la perspectiva de la mujer rural.

El grupo de mujeres tejedoras «Hilando sueños, tejiendo esperanza» ofició de anfitrión de la jornada, realizada en el gimnasio comunitario de la Escuela N ° 30 de Gastre.

Participaron la subsecretaria de Ganadería, Verónica Iannini; la directora nacional de Asistencia, Transferencia y Extensión del INTA, María Rosa Scala; el director de la estación experimental del INTA Chubut, Alejandro Vozzi y Equipo; Santiago Casiraghi -representante del Centro Patagonia Sur-, el director Sebastián Li y Equipo de INTA Esquel, Equipo técnico de SENASA, la subsecretaria de Fortalecimiento Productivo y Sustentabilidad de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, Guadalupe Arias Echauz; Verónica Chaina, de la subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores de la Nación; la viceintendenta de Gastre, Mariam Sosa, y más de 60 mujeres rurales de Gastre, Gan Gan, Taquetren, Laguna Fría, Paso del Sapo, Paso de Indios, El Escorial, Yala Laubat, Chacay Oeste, Lagunita Salada, Gualjaina, y Cushamen.

Cabe destacar que el encuentro fue declarado de interés por el Ejecutivo provincial mediante Decreto nº 558/23, firmado por el gobernador, Mariano Arcioni.

Disertaciones

María Rosa Scala abrió la jornada relatando su experiencia de trabajo con los grupos de Cambio Rural, donde las mujeres no quedaran al margen de las decisiones y compartió buenas prácticas del trabajo grupal entre productoras.

Luego, la subsecretaria Verónica Iannini disertó acerca del rol de la mujer en el ámbito rural: “Nada es fácil, tenemos 2.000 años o más de una construcción cultural que nos ha asignado determinados roles”, y abogó por la unión entre las productoras: “Siempre nos cuesta un poco más, por eso tenemos que seguir dando la lucha, la libertad económica nos hace libres. En esto las productoras tienen que reunirse, juntarse para apostar la fortaleza que cada una tiene, eso les da fuerza para el trabajo. Es importante que siempre lleven adelante un mismo objetivo, tomar como propios a los proyectos para que continúen”.

Por su parte, Julieta Sourrouille -del Área de Género en SENASA- detalló las actividades que desarrollan en territorio para prevenir violencias, y la importancia de la inscripción de las mujeres rurales en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).

Acceso a líneas de financiamiento

A su vez, Verónica Chaina reflexionó sobre las líneas de financiamiento destinadas a productoras y sobre el trabajo en territorio: “Por mucho tiempo las mujeres nos decían que ‘la plata grande al hogar la traía el hombre’, el trabajo de cuidado no estaba contabilizado. Cada una de las veces que nos encontramos aprendemos entre todas, y esto es sumamente importante”.

Seguidamente, Guadalupe Arias Echauz agregó: “Celebramos estar entre instituciones en este Encuentro; desde nuestra Subsecretaria tenemos herramientas de financiamiento donde priorizamos la perspectiva de género y diversidad, impulsamos los proyectos que sean llevados adelante por ellas. Nuestro registro para pequeñas y medianas productoras también da acceso a financiamiento y permite destinar políticas públicas beneficiosas para este segmento”.

“Hoy, nos vamos mucho mejor de lo que llegamos y esperamos que esto sea el punto de parrtida para que todos los años tengamos un encuentro similar y las ideas vayan mejorando, que avancemos en muchas de las cosas que plantearon en los talleres. Esto no tiene que quedar acá, tiene que seguir, tenemos que seguir avanzando con nuevos encuentros de mujeres rurales de la Meseta», compartió Alejandro Vozzi.

“También, tenemos que generar talleres de jóvenes dado que son fundamentales para que sigan en el campo, y que las mujeres sigan fortaleciendo su rol -prosiguió Vozzi – Ustedes ven todo lo que hacen en el campo, no es una cuestión meramente colaborativa, son una pieza fundamental. El mundo habla de producción, de sustentabilidad, y no podemos pensar en sustentabilidad si no están las mujeres cuidando el ambiente, el bienestar animal, el agregado de valor; y en tal sentido creo que necesitan empoderarse y darse cuenta que, sin ustedes, esto no es posible».

La productora Cristina Pereyra -de Gastre e integrante de la Cooperativa Lonco Trapial, que cuenta con más de 100 socios- expresó: “Siempre la mujer estaba como en segundo plano; formé el grupo de artesanas ‘Hilando sueños, tejiendo esperanza’. Este es un primer Encuentro y me gustaría que se hagan más, por escuchar todas las voces y necesidades que vive la mujer de campo”. Rescató el trabajo en comunidad y señaló: “Merecemos vivir dignamente”.

En el encuentro, expusieron su producción junto al grupo de Gualjaina «Rescatando Cultura» y Llekum de Yala Laubat.

Más tarde, las actividades continuaron con un espacio de taller, donde se abordaron las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), relacionadas con el trabajo en el entramado productivo.