Fiscalía impugnó la resolución que absolvió a Defensor público que se negó a identificar en un control policial

El defensor Omar López se negó a identificarse en un control policial afirmando que lo tendrían que conocer por ser abogado y mandó al policía a estudiar. Los fiscales pidieron imputarlo por “desobediencia”, pero una jueza de refuerzo lo absolvió. Ahora deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia.

La fiscal Ivana Berazategui presentó la impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia por la resolución que absolvió al defensor general de Rawson, Omar López, del delito de “desobediencia a la autoridad” al negarse a identificar en un control policial. Y calificaron como un “sinsentido” la resolución dictada por la jueza de refuerzo Carla Jésica Yamila Flores el pasado 16 de agosto.

Los fiscales explicaron que para sobreseer a una persona tiene que existir una investigación en curso, por lo tanto, “sí tuvo por no iniciada la investigación, mal puede sobreseer”. “El dictado del sobreseimiento, es sin lugar a dudas un desatino. Mal se puede sobreseer a una persona que no ha sido imputada formalmente del inicio de una investigación”, indicó la fiscal Berazategui.

También calificaron como un desatino el indicar que no es necesario presentar el DNI en un control policial de identificación de personas. “¿Era necesario probar la identidad en el puesto caminero? La respuesta resulta afirmativa. Era el fin del operativo realizado el día 22 de marzo en Arroyo Verde, identificación de personas y vehículos que por ahí transiten. ¿De qué otra forma se logra la identificación, si no es con la exhibición del Documento Nacional de Identidad? Siguiendo esta línea de pensamiento, qué debería hacer un oficial de control, cuando detiene un vehículo para identificar a las personas que circulan en el ingreso o egreso de la provincia y llevan niños, por ejemplo. La persona le dice su nombre y apellido: Juan Carlos Rodríguez y que vive en 9 de Julio N° 1924 de Puerto Madryn, y da los nombres, verbalmente de los niños todos de apellido Rodríguez. ¿Debería el oficial dejarlo pasar sin verificar con la documentación correspondiente la identidad de los niños? Según el razonamiento de la Jueza debería ser así. De esta forma, no se lograría jamás detectar la trata de personas, por ejemplo. Jamás se detectarían las personas que intentan salir o ingresar a la provincia con pedidos de captura activo de esta provincia o de cualquier lugar del país o el mundo. Un sinsentido”.

Ahora, el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver si revoca la resolución de Flores y se efectúa una nueva audiencia para el defensor López.