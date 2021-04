Excelentes números en el informe de la temporada estival

En Puerto Madryn se alojaron 42.200 turistas y se solicitaron un total de 62.400 certificados Verano. Además, se registró una actividad económica de $1.005.640.128 en 89 días

El Área de Estadísticas de la Dirección de Planificación de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn elevó el informe correspondiente a la temporada de verano 2020-2021 en la ciudad que, tras prácticamente un año sin actividad turística, tuvo una excelente temporada estival.

En Puerto Madryn se alojaron 42.200 turistas teniendo en cuenta como período de estudio desde el 15 de diciembre al 15 de marzo de 2021, aunque según datos recabados de la Aplicación Cuidar, se solicitaron 29.889 certificados Verano para un total de 62.400 personas que arribaron a la ciudad. Este último indicador contempla aquellos pasajeros que se alojaron en casas de familias y amigos y/o segundas viviendas en la ciudad.

De esta forma, se cerró un verano positivo tanto para el sector turístico como para la ciudad en general, ya que se registró una actividad económica de $1.005.640.128, que en 89 días de temporada promedia algo más de 11 millones de pesos diarios a través de distintos servicios turísticos como alojamiento, gastronomía, excursiones, visitas a áreas protegidas y servicios propios de la ciudad.

“Es un balance positivo el que hacemos después del verano. La ocupación fue sostenida durante toda la temporada y superó las expectativas que teníamos durante gran parte del 2020 donde la actividad turística fue nula. Estuvimos a la altura de las circunstancias gracias al trabajo mancomunado del sector público y privado, con políticas turísticas y sanitarias que permitieron que no nos viéramos sobrepasados por la situación epidemiológica. Se respetaron protocolos en los servicios turísticos y se cumplieron las expectativas”, destacó Marcos Grosso, Secretario de Turismo.

Es importante destacar que el número de turistas alojados en la ciudad durante el verano no contempla el alojamiento en casas de amigos y familias. Esas personas son los que no se acercan a la Secretaría de Turismo ya que, en su mayoría tienen conocimiento previo de la ciudad, por lo que no son registradas mediante encuestas y relevamientos.

Según el trabajo realizado desde el Área de Estadísticas, la estadía promedio del turista durante el verano fue de 4.1 días, 12% superior a los últimos veranos en la ciudad.

Como cada temporada estival y más aún en contexto de pandemia, sobresalió el turismo nacional. Puerto Madryn recibió visitantes de Buenos Aires, CABA y Córdoba como centros emisores y en esta oportunidad se destaca también la presencia de turistas de todas las provincias vecinas.

GASTO PROMEDIO

La siguiente información es suministrada de los resultados que arrojaron los relevamientos permanentes que se llevaron a cabo desde la Secretaría de Turismo a los prestadores de acuerdo a las tarifas informadas oportunamente, la cantidad de turistas alojados y la estadía promedio en la ciudad, la cual se incrementó en esta temporada en un 12% respecto a la temporada anterior.

El gasto que realizó el turista dentro de la ciudad fue de $5.820, en consecuencia, el movimiento económico durante la temporada de verano en la ciudad supera los 1.000 millones de pesos en distintos productos y servicios ligados directa e indirectamente con el turismo.

Es importante destacar que el 68% de las personas que llegaron a la ciudad lo hicieron en plan familiar de descanso y con el objetivo de disfrutar de los atractivos y el contacto con la naturaleza.

“El turismo es una pieza fundamental para la actividad de la ciudad y, en este contexto y con los miedos que los turistas tenían, pudieron disfrutar de un destino seguro. Celebramos que en este verano hayamos tenido un interesante movimiento, no sólo por las empresas y prestadores privados, sino también por el conjunto de la sociedad. El visitante consume productos y servicios, por eso es importante que como sociedad podamos brindarle una estadía placentera. Que el turista se lleve una buena imagen de nosotros genera la mejor publicidad y eso incentiva a sus allegados a conocer o visitar la ciudad”, agregó Grosso.

El gasto promedio por día se obtiene a partir de un promedio general de la erogación que normalmente realiza un turista en la ciudad: alojamiento, gastronomía, al menos una excursión y/o salida organizada y combustible.