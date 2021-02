Etapa final para el nuevo móvil de los Bomberos de Madryn

El presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, Gastón Alcucero viajó días atrás a la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, Partido de La Matanza, para inspeccionar en la metalúrgica ARD los avances en el carrozado del nuevo Móvil 7 que se sumará prontamente al parque automotor de la institución.

“Estuvimos viendo los avances del Móvil 7 junto al Gerente de Ingeniería y Desarrollo de ARD, el ingeniero Fernando Zulueta, y pudimos comprobar que el trabajo encargado está dentro de los plazos fijados. Si todo sigue así tendremos la gran satisfacción de tener en el cuartel nuestro nuevo móvil 0km. en abril de este año”, destacó Alcucero.

El contrato firmado con ARD por el carrozado fue de U$S 129.500,00 mediante un plan de pagos que la Asociación asumió entregando un anticipo de U$S 35.000 ($4.550.000,00) que se realizó en julio del año pasado y doce cuotas de U$S 5.769,59 de las cuales sólo quedan dos por pagar.

A esta inversión se le suman el costo del chasis Mercedes Benz modelo Accelo 1016 (2020) 4×2, 4801 cm³, EURO V, de 4 cilindros por un total de $ 2.585.894,00; la compra de la bomba que se instalará en el móvil, marca Rosenbauer International RG con un valor de $ 2.111.657,62 (€ 25.151,03); y la caja de transmisión Interpump Hydraulics cuyo precio fue de $ 412.680,30 (€ 4.835,40).

Es de destacar que en gran medida, el dinero destinado al Móvil 7 surge de la Tasa de Bomberos que cada vecino y vecina de Puerto Madryn paga en su boleta de Servicoop. Aunque también, en esta oportunidad, se obtuvieron fondos de la venta de un móvil a la Asociación Bomberos Voluntarios de Gobernador Costa.

El nuevo Móvil 7 tiene las características de ser una unidad de ataque rápido destinada a una primera intervención en incendios estructurales y vehiculares, además de asistencia prehospitalaria y rescate vehicular liviano. Podrá trasladar una dotación de cinco bomberos sumando al chofer y su acompañante. Es el sexto móvil 0km. que la institución incorpora en los últimos siete años.