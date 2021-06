“Estamos analizando una ordenanza que sancione a los padres de los jóvenes que participen de fiestas clandestinas”

El concejal del bloque justicialista del Concejo Deliberante de Puerto Madryn, Federico Román Garitano, expresó su preocupación por que no obstante la constante y permanente campaña de difusión de las medidas, cuidados y restricciones que deben tenerse en cuenta en el marco de la pandemia por covid19; desde distintos ámbitos- se siguen registrando en la ciudad fiestas clandestinas con la presencia de gran cantidad de jóvenes menores de edad.

“A pesar de las constantes apelaciones a los cuidados que debemos tener como sociedad con respecto al COVID 19, vemos que el mensaje no ha entrado lo suficiente en algunos sectores y se siguen registrando denuncias y actuaciones de las Fuerzas de seguridad en masivas fiestas clandestinas” – señaló el concejal Garitano

“El gobierno del compañero Alberto Fernández está todo el tiempo distribuyendo vacunas en todo el país y los gobiernos están haciendo un gran esfuerzo con la campaña de vacunación, pero, sin embargo, seguimos viendo sectores desaprensivos que con sus actitudes ponen en riesgo su salud y la de sus familias al participar de reuniones no permitidas por la legislación actualmente en vigencia. – indicó el legislador justicialista y agregó- En nuestro bloque estamos avanzando en el estudio de un proyecto de ordenanza cuyo régimen sancionatorio esté dirigido a los padres de menores que participen de estas reuniones no autorizadas, imponiendoles a los mismos, optar por algún tipo de tarea comunitaria .”.

“Vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario y esté a nuestro alcance para superar la crisis que provoca esta pandemia, como lo es el generar herramientas para que el municipio pueda seguir cumpliendo con sus responsabilidades, apelo a toda la comunidad para que nos ayude a desalentar la organización de este tipo de eventos en la ciudad – dijo el concejal Federico Garitano