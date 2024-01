Esquel: Provincia clausuró el taller mecánico del ex CORFO por no cumplir con las medidas de seguridad e higiene

La ministra de Producción, Digna Hernando, afirmó que “el siguiente paso es hacer una auditoría y, al mismo tiempo, la reasignación de funciones del personal que allí presta servicios”.El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción, procedió a la clausura del taller mecánico del ex CORFO en la ciudad de Esquel debido a que no cumple con los parámetros obligatorios de higiene y seguridad.Por disposición del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, la ministra de Producción, Digna Hernando, concretó la clausura del taller mecánico ubicado en calle Rivadavia al 455 de la localidad cordillerana, dependiente del ex CORFO.Hernando dijo que ni bien asume el actual gobierno se decidió avanzar con un relevamiento general de los predios y bienes que el Ministerio posee a lo largo de la provincia. «Hemos encontrado muchos vehículos en estado de abandono y muy deteriorados. Algunos tienen posibilidad de ser recuperados», expuso.»A cada recurso hay que otorgarle el destino que corresponde. Debemos dejar atrás el abandono de muchos años y la desidia respecto a los bienes del Estado», manifestó.En cuanto al taller mecánico en Esquel fue contundente: “No cumple con requisitos de seguridad e higiene que se exige a este tipo de espacios”.Adelantó, asimismo, que “vamos a realizar una auditoría del estado del material rodante, vehículos y maquinaria agrícola, algunos desmantelados, con diferentes grados de desperfecto. Vamos a clasificar para su recuperación, compactación o venta”.Tras recorrer el establecimiento acompañada por la subsecretaria de Agricultura y Ganadería del Chubut, Verónica Iannini, Hernando dejó en claro que no están dadas las condiciones elementales para el funcionamiento de un taller mecánico.“El Estado, en primer lugar, debe respetar todos aquellos parámetros que también les exigimos a los particulares” en esta clase de rubros, planteó la funcionaria y advirtió que por supuesto la situación en esta dependencia provincial no es nueva.Detalló que pudo constatar equipos deteriorados y unidades móviles prácticamente abandonadas. “Algunas son irrecuperables y otras presentan problemas mecánicos menores, pero con gran deterioro. Son bienes del Estado que pierden valor”, enfatizó.Reiteró que el siguiente paso es hacer una auditoría y, al mismo tiempo, la reasignación de funciones del personal que allí presta servicios. “Queremos que este grupo de trabajadores tenga un objetivo y una función clara. Cuando eso ocurre la tarea se lleva adelante con orgullo”, amplió.Por último, sostuvo la ministra de la Producción que el objetivo principal es “optimizar los recursos del Estado provincial, ser eficientes en la gestión y brindar los servicios que la sociedad necesita”.

About Author