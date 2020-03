Así se expresó el intendente Gustavo Sastre, quien se mostró preocupado por los mensajes difundidos por parte de Servicoop, mientras que avanza en las gestiones para evitar cortes tanto en los servicios de gas y energía eléctrica



El Intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, inició las gestiones ante las prestadoras de servicios públicos – Camuzzi Gas del Sur y Servicoop- para evitar que en los próximos días se produzcan cortes por falta de pago y retracción o disminución de la presión tanto de energía, agua y gas en conexiones domiciliarias. “Le estamos pidiendo a la gente que se quede en la casa, le estamos pidiendo que cumpla con todas las normas de prevención, evitando al máximo posible la circulación y es por ello que iniciamos las gestiones para que, por ningún motivo, se queden sin los servicios básicos”, sostuvo Sastre.

A la vez, se mostró preocupado por la difusión institucional que realizó la Cooperativa de Servicios Públicos Servicoop, haciendo hincapié en el pago de la factura y los medios para el cobro puntual. “No puedo menos que indignarme con este tipo de mensajes que ejercen presión hacia una población que está respondiendo con muchísima madurez ante un escenario de tanta incertidumbre”, remarcó el Intendente de Puerto Madryn.

Sastre se refirió a estos mensajes que recibieron tanto por mail como por mensajes de whastApp -y llevados a todos los medios de comunicación para su difusión- los socios de Servicoop: “Es increíble que les gane la indiferencia y que los corra la apatía en tiempos de crisis”.

“Tanto las medidas anunciadas a nivel nacional como en cada una de las localidades apuntan a contener a numerosas familias que no están contempladas en el trabajo formal. Que, por estos días, suman a la incertidumbre de la salud el de su futuro económico, el cómo hacerse de un ‘mango’ para la comida cada día, y este tipo de mensajes, desaprensivos por donde se los mire, me llenan de profunda indignación, de dolor y, no voy a mentirles, de mucha bronca”, sostuvo el Jefe Comunal. Luego, añadió: «Son mensajes que duelen y molestan y no lo digo como Intendente, lo digo como vecino de la ciudad».

Las gestiones que realiza Gustavo Sastre apuntan a la postergación de vencimientos y suspensión de cortes en los servicios básicos. “Muchas familias no están bancarizadas, no tienen otra forma de pagar que no sea por caja. Sería una locura exigirles cumplimiento, generarles la preocupación por no poder salir de sus domicilios o que se sientan obligados a hacerlo por temor a cortes”, finalizó el Intendente de Puerto Madryn.