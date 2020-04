Enfermedad cardiovascular en el contexto de la pandemia del COVID-19

El temor al contagio por coronavirus no debe ser obstáculo

para desatender síntomas cardíacos

Según datos provenientes de los países más afectados por la pandemia, el coronavirus no suele provocar miocarditis -uno de los mayores peligros en los pacientes cardiovasculares con infecciones virales o bacterianas-; el peligro, en cambio, es que quienes tienen síntomas cardíacos no consultan por temor al contagio, advierte un destacado especialista argentino.

Las noticias provenientes de países como China, España e Italia, dos de los países donde la pandemia desatada por el COVID-19 está causando sus peores efectos por la gran cantidad de personas afectadas y de fallecidos, muestran que quienes padecen un síndrome coronario agudo se resisten a solicitar ayuda médica por temor al contagio. «Esto ha provocado que se demore en forma peligrosa su atención y tratamiento, lo cual, junto a la tardanza en los servicios de emergencia en llegar al domicilio donde se encuentran cumpliendo la cuarentena, han provocado un aumento de las complicaciones y severidad de los cuadros clínicos», aseguró el doctor Roberto Ingaramo, médico cardiólogo argentino especialista en hipertensión arterial, presidente de la Sociedad de Cardiología del Chubut, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y director del Instituto de Cardiología “Pueblo de Luis” de la ciudad de Trelew (ICPL).

Como centro especializado de referencia a nivel nacional ubicado en la región patagónica, el ICPL realiza intervenciones de la más alta complejidad y constantes protocolos de investigación médica, a la vez que ha renovado completamente su estructura para la óptima atención tanto de las urgencias como de todas las patologías asociadas a las afecciones cardiovasculares, que son la principal causa de enfermedad y de muerte en la Argentina y en el mundo.

Por tal motivo –y por estar dentro de los grupos en riesgo en relación con la pandemia–, mantener el tratamiento médico y consultar inmediatamente ante cualquier posible síntoma coronario (dolor de pecho, dificultad respiratoria) o cerebrovascular (pérdida momentánea del habla o de la capacidad motriz) es tan importante como las medidas de aislamiento y cuidado para evitar la infección.

Entre las complicaciones más habituales y peligrosas que las infecciones –tanto bacterianas como virales– presentan para los pacientes cardíacos, se encuentra la miocarditis (inflamación del músculo cardíaco); afortunadamente, comentó el Dr. Ingaramo, los informes de los médicos chinos, españoles e italianos indican que hasta el momento la miocarditis es poco probable en los pacientes tratados por coronavirus. Sin embargo, advirtió, la negativa o la reticencia a consultar por parte de quienes experimentan síntomas cardiovasculares –por temor al contagio con el COVID-19 o a no ser atendidos convenientemente en medio del estado de emergencia– «está generando inconvenientes por vía indirecta».

Por esta razón, «es muy importante que todos aquellos que tengan una patología cardiovascular conocida o no, ante cualquier síntoma que suponga una emergencia cardíaca, no dude en hacer la consulta médica a la brevedad, y que los pacientes en tratamiento mantengan sin cambios el cumplimiento de las indicaciones de su médico», sostuvo el especialista, único médico argentino que es Especialista y Fellow de la prestigiosa Sociedad Estadounidense de Hipertensión (ASH, según sus siglas en inglés).

La mayoría de las drogas utilizadas en el manejo de la enfermedad cardiovascular no han presentado interacciones negativas con aquellas que se utilizan para tratar a los pacientes afectados por coronavirus, aclaró también el doctor Ingaramo. La experiencia clínica con serotipos de coronavirus anteriores al COVID-19 llevó a que recientemente algunos cuestionaran la seguridad de ciertas drogas –en particular los inhibidores de la enzima convertidora (IECA) y los bloqueantes del receptor ARA, utilizadas por millones de pacientes en el mundo–; los especialistas sostienen, en cambio, que no hay suficiente evidencia experimental ni clínica acerca de efectos negativos acerca de su uso en los pacientes infectados.

COLUMNA DE OPINION

Enfermedades cardiovasculares y coronavirus Por el Dr. Roberto Ingaramo (*)

Estamos viviendo momentos difíciles, extraños, casi irreales, donde suceden cosas que solo pensábamos existían en ciencia ficción. Nuestro país y el mundo se ven amenazados por un nuevo agente patógeno: el COVID-19 o coronavirus.

Ante una virosis, como ante cualquier infección, cada órgano puede verse afectado en mayor o menor medida. Como es conocido, el coronavirus hace su efecto deletéreo principalmente sobre los pulmones, provocando, en los casos más graves, una insuficiencia respiratoria severa que, de ser seguida por una falla múltiple de todos los órganos, puede producir la muerte de la persona contagiada.

Expertos han sugerido dividir la historia natural de esta infección en tres fases. Una es la de infección temprana, caracterizada por fiebre, dolor de garganta y tos seca. La segunda –fase pulmonar–conlleva alteraciones en la respiración y disminución del oxígeno en la sangre; y en una tercera fase, la de hiperinflamación, se produce una inflamación generalizada con insuficiencia respiratoria, falla cardíaca y shock. Para cada una de estas fases, los médicos continúan probando diversas drogas, con resultados hasta ahora dispares y sin que exista aún un consenso acerca de cuál o de cuáles administrar, en qué período de la enfermedad y por cuánto tiempo.

Si bien el peligro sanitario que esta pandemia representa merece la atención de todos los sistemas de salud, no debemos olvidarnos del resto de las patologías que padecemos y que no han entrado “en cuarentena” por el coronavirus. Entre ellas, la principal causa de muerte en nuestro país, que son las enfermedades cardiovasculares.

Si pensamos que la gran mayoría de las cardiopatías ocurren en personas mayores de 60 años, precisamente las más susceptibles de contraer la virosis, podemos estar, además, ante un doble problema.

Toda infección tanto bacteriana como virósica puede tener efectos muy negativos sobre el corazón y los vasos sanguíneos, provocando entre otras las llamadas endocarditis y, mayormente en el caso de las virales, las miocarditis.

La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco que puede llevar a la dilatación del corazón, insuficiencia cardíaca y, en los casos extremos, conducir a la necesidad de un trasplante o a l muerte. Afortunadamente, los datos obtenidos de los médicos chinos, italianos y españoles indican que la miocarditis no es una complicación probable del COVID-19.

Los médicos tratantes de los pacientes con COVID-19 también han descripto arritmias y casos de insuficiencia cardíaca. Es más probable que estas afecciones cardiovasculares ocurran en quienes contaban previamente con enfermedades asociadas como la hipertensión arterial, diabetes o una enfermedad cardíaca previa.

Pero si bien la afectación cardiovascular por el coronavirus parece ser al menos hasta el momento escasa, existen consecuencias negativas indirectas. Reportes provenientes de Italia y España han alertado sobre inconvenientes que se están presentando retos inesperados para los sistemas de salud, en especial la atención de emergencias.

El primero es que los pacientes con síndrome coronario agudo recluidos en sus domicilios han sido remisos en solicitar ayuda a los servicios sanitarios ante el temor de contagiarse intrahospitalariamente. Esto ha hecho que se demore en forma peligrosa su atención y tratamiento, y, junto con la tardanza en los servicios de emergencias para llegar al domicilio, han provocado un aumento de las complicaciones y de la severidad de los cuadros clínicos.

Otro inconveniente (aunque éste de carácter médico) es que se dificulta el diagnóstico de síndromes coronarios, ya que una enzima que habitualmente se analiza en la sangre de estos pacientes para saber si existe isquemia (troponina T) también aumenta como consecuencia de la inflamación virósica. Esto impide el empleo de una herramienta muy útil para descartar un cuadro coronario, y los médicos deben utilizar otros métodos de diagnóstico menos precisos, dependiendo de su experiencia para evaluar la evolución del paciente antes de poder tomar decisiones.

Por lo tanto, un consejo práctico para todos aquellos que tengan una patología cardiovascular (ya sea que esta sea conocida o que lo estén sintiendo por primera vez) es que ante cualquier síntoma que suponga una emergencia cardíaca no duden en hacer la consulta médica inmediatamente. Otro, es mantener sin cambios los tratamientos administrados por sus médicos: la mayoría de estas drogas no han mostrado interacciones negativas en los cardiópatas que contrajeron la virosis con las empleadas para controlar la misma.

Si bien es razonable que todo el sistema de salud esté mayoritariamente abocado a tratar de mitigar y controlar los efectos de la pandemia, no hay que olvidarse de la existencia, permanencia y evolución negativa que pude ocurrir con la amplia variedad de patologías que la padece la población general, y que perder el control de éstas puede llevarnos con el tiempo a una complicación mayor que la actual en el sistema sanitario. www.icpueblodeluis.com.ar

(*) Médico cardiólogo, presidente de la Sociedad de Cardiología del Chubut, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), Fellow de la American Society of Hypertension (ASH) y director del Instituto de Cardiología “Pueblo de Luis” de la ciudad de Trelew (ICPL)