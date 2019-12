En sesión extraordinaria se aprobó el Presupuesto 2020 del Ejecutivo Provincial

El Vicegobernador Ricardo Sastre encabezó hoy la sesión extraordinaria en la Legislatura, con la presencia de 25 Diputados. Se aprobó el Presupuesto 2020 del Ejecutivo, además de los pliegos del nuevo titular de Petrominera, y del Fiscal de Estado, Javier Touriñán y Andrés Giacomone, respectivamente.

“Han salido los proyectos aprobados en su totalidad. Algunos en forma unánime, otros en mayoría simple, pero no hubo mayores inconvenientes”, explicó sobre la sesión, agregando que “todos los Diputados tuvieron la posibilidad de plantear su postura, y esta se pone a disposición de la cámara, en cada uno de los proyectos. Luego va a votación más allá de la opinión de cada uno”.

Sobre la ausencia en el orden del día del aumento de sueldos en la planta política del Ejecutivo Provincial, indicó que “era un tema que se venía evaluando hace días, y teniendo en cuenta el presente económico de la Provincia, el Gobernador entendía que no era el momento adecuado para tratarlo. Simplemente se dispuso quitarlo de los temas de la sesión. Si en algún momento se plantea, se evaluará, pero las prioridades pasan por otro lado”.

Sastre además indicó que “de acá a marzo no hay sesiones planteadas, salvo que el Ejecutivo Provincial pida llamar a sesión extraordinaria para tratar algún tema en particular”.

Al ser consultado sobre temas referentes a la Minería, el Vicegobernador señaló que “nunca estuvo en el orden del día, ni tampoco fue una posibilidad que el tema estuviera en carpeta. Quizás los manifestantes acudieron más por un efecto contagio de lo que sucedió en la Provincia de Mendoza en los últimos días. Pero para nosotros no era ni siquiera una opción que se discuta el tema”, agregando sobre el no ingreso de los manifestantes, que “los hechos recientes con manifestaciones de este tipo, terminaron con la Legislatura prendida fuego, con incidentes incluso con los empleados del lugar, entonces el antecedente no era el mejor, y además estaban reclamando por temas de Minería, y nosotros no teníamos ni siquiera pensado hablar del tema”.

Sobre ello, argumentó que “estamos en un sistema democrático. Hay que hablar, dialogar, y escuchar todas las opiniones. El no por el no, y el si por el si, no son buenos. No hay que imponer, ni de un lado, ni del otro”, cerró.