En la actividad pesquera se debe pensar en agregado de valor y cuidado del recurso

La industria pesquera todavía tiene cuestiones por corregir. Hay algunos empresarios que buscan consolidar su ganancia sobre la evasión salarial y eso nos afecta, señaló el Capitán Jorge Frías.





El Secretario General de Capitanes de Pesca se refirió al reclamo de la Asociación a las empresas pesqueras que evaden impuestos adoptando un sistema de pago de salario que no se adapta a lo requerido.



En tal sentido, Frías detalló que hasta no hace muchos años el salario en la actividad pesquera se manejaba «a la parte», un sistema de pago diferente aplicado principalmente en la flota costera, en el que interviene la parte armadora, capitán, oficiales y marinería, en el cual la diferencia entre los gastos de la marea y el producido se divide en partes preestablecidas.



En 2011, la Asociación firmó su primer Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), dejando atrás actas acuerdo y el vetusto CCT 175/75, un convenio que la Asociación no firmó simplemente porque aún no existía, fue en 1983 cuando la Asociación de Capitanes de Pesca quedó conformada. A partir de 2011, Capitanes de Pesca cuenta con CCTs propios, logrados con gestión, sin paros laborales que ocasionan mayores perjuicios que beneficios al trabajador, y para todas las actividades de pesca.



Hoy, recordando la permanente lucha llevada adelante contra el Impuesto a las Ganancias, hacemos referencia a la tabla de cálculo establecida para aplicar el impuesto, denominada TABLITA DE MACHINEA, y en línea con los empresarios se pretende ser parte de la distribución de las ganancias por el valor real de lo producido, con las capturas, y no fundarse en costos fijos y con el mismo rumbo elevarán un proyecto para morigerar este impuesto al trabajo.



La industria pesquera a pesar de ser pujante y tener sus altibajos, todavía tiene cuestiones por corregir, y hay algunos empresarios que siguen adoptando esa forma de consolidar su ganancia sobre le evasión salarial y eso nos afecta.



No todas las empresas se manejan de igual modo, algunas incluyen todos los ítems en el salario. Lo que se busca es equiparar el sistema de pago para todos los trabajadores del área, estamos encontrándonos con las cámaras fresqueras con asiento en Mar del Plata para tratar de nivelar entre las empresas estas diferencias, pues no se trata de la problemática de una organización gremial para brindar la cobertura médica, capacitación y cubrir diversas necesidades, porque el sector empresario también manifiesta la necesidad de que esto ocurra, sino se genera una competencia desleal porque algunos empresarios cumplen las normativas y otros no.



Por otro lado, el Secretario General de Capitanes de Pesca fue crítico con la política argentina y la poca importancia que le dan a la actividad pesquera históricamente, es un industria que ayuda al país, pero tenemos que trabajar mucho para ordenarla porque todavía es penoso que el sector político no considere al Mar Argentino de la forma que debiera. Hay que pensar en el valor agregado y en el cuidado del recurso, no pensar solamente como una caja política cuando hay elecciones.