El Vicegobernador y Diputados Provinciales acompañaron en Madryn la convocatoria del Plan “Argentina Contra el Hambre”

El Vicegobernador Ricardo Sastre y Diputados Provinciales acompañaron esta mañana los anuncios del Intendente Gustavo Sastre, que creó el Consejo Municipal Contra el Hambre, en consonancia con el Plan anunciado por el Presidente Alberto Fernández en los últimos días.

«Debemos entender que el trabajo a llevar adelante, es en conjunto. Necesitamos de todos los sectores sociales y políticos comprometidos con la realidad de la ciudad y de la Provincia. Ver tantos actores, todos juntos detrás del mismo objetivo, es una satisfacción muy grande. Ojalá todos entendamos que el camino es ese, y que con personalismos o mezquindades no avanzaremos», admitió el Vicegobernador Ricardo Sastre.

El acto se realizó en la sede local de la UTN con la participación de 70 entidades locales y regionales.

Entre los Diputados presentes estuvieron Gabriela De Lucía, Miguel Antín, Mariela Williams y Carlos Eliceche.

Justamente Eliceche, tras el encuentro y en diálogo con la prensa, sobre la convocatoria realizada por Gustavo Sastre, Noelia Corvalán y los concejales Eugenia Allianielo y Federico Garitano, dejó en claro que “en Madryn, esa famosa ‘grieta’ de la que tanto se habló, ya no existe. Basta con ver la convocatoria y el compromiso de cada uno de los que participaron, para entender que debemos avanzar todos juntos. No hay mejor muestra que esta, y existe muchísima predisposición de todos los sectores que participaron, para poder accionar en forma mancomunada”, admitió.