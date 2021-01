El Vicegobernador Ricardo Sastre con el Jefe Comunal de Dique Ameguino

El Vicegobernador Ricardo Sastre mantuvo esta mañana un encuentro con el Jefe Comunal Raúl de Domingo, para saber cuál es el presente de la comuna en temporada. Además, visitó a los padres de Bruno Muñoz, el joven que es intensamente buscado en las aguas del Dique desde el 1 de enero.







“Habíamos coordinado una visita al lugar para dialogar con Raúl (de Domingo, el Jefe Comunal del Dique) y saber de qué manera se afronta esta nueva temporada de verano. El Dique es uno de los escenarios elegidos por la gente del Valle y Comodoro para pasar los meses de verano. Los fines de semana suelen haber entre dos mil y tres mil personas que llegan para hacer uso de las instalaciones de los campings, según lo que nos pudieron comentar las autoridades”, indicó Ricardo Sastre.

El Vicegobernador estuvo recorriendo algunos sectores del Dique Ameghino junto a de Domingo y José Cayú, uno de sus más estrechos colaboradores.

“Pudimos ver que hay obras en ejecución, y también conocer de primera mano cuáles son las necesidades que tiene la comuna. Dialogamos con algunos vecinos, y recorrimos la zona para realizar algunas evaluaciones sobre gestiones que llevan adelante las autoridades para la gente del Dique. Quizás no se trata de erogaciones tan importantes en cuanto a sumas de dinero, y posiblemente podamos avanzar en varias de ellas manteniendo este canal de diálogo”, señaló Sastre, quien hace algunos días había visitado también a Adriana Agüero, Intendenta de la localidad de 28 de Julio.

CON LOS PADRES DE BRUNO

El Vicegobernador se dirigió a una casa que la comuna tiene dispuesta para diversas situaciones, y que hoy “lamentablemente está ocupada por la familia de Bruno, el joven que es intensamente buscado tras arrojarse a las aguas del Dique el pasado 1 de enero. Dialogamos con José, el papá, y Mirian, la mamá, para acompañarlos en este momento de tanta angustia que atraviesan. Se está trabajando a destajo para ubicarlo, pero nos explicaban que las condiciones no son las mejores. Es un lugar muy profundo, pero a cierta altura comienza a haber muchísimo sedimento, lo que dificulta aún más la visibilidad”, explicó el Vicegobernador.

Sobre el tema, agregó que “dialogamos con parte de los trabajadores que están llevando adelante las tareas de búsqueda. Está Protección Civil, Bomberos, buzos especializados, incluso han trabajado con robots debajo del agua. Hasta el momento no se pudo localizar, más allá de estar delimitada la zona desde donde se arrojó el joven. Esperemos que puedan dar cuanto antes con el cuerpo, más que nada para tranquilidad de la familia. Nos pusimos a disposición para lo que precisen, lamentablemente en estos casos no se puede hacer mucho más, ya que todos los especialistas antes mencionados están abocados a la búsqueda. Lo único que nos queda es acompañarlos” cerró Sastre.