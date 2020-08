«El Presidente e Servicoop se comprometió a refacturar todas las boletas que tuvieron diferencias porque dicen que las tienen detectadas»

En horas del mediodía los concejales se reunieron con Diego Barquin para trasladar los reclamos de cientos de vecinos por la facturación de este mes.

El concejal del Partido Justicialista y el Frente de Todos, Federico Garitano se refirió a los aumentos registrados en la última facturación y al encuentro que tuvo lugar hoy en el Concejo Deliberante con las autoridades de Servicoop.

“Finalmente hoy, después de la movilización y los reclamos de los vecinos por las abultadas facturas, el Presidente de Servicoop vino a dar explicaciones sobre lo sucedido y se comprometió a refacturar a todos los medidores a los que se les había incrementado de manera exacerbada el consumo eléctrico. Los vecinos que han tenido este inconveniente tienen que hacer los reclamos correspondientes y no quedarse porque, evidentemente, son situaciones que se pueden repetir.

“LO QUE OCURRIÓ CON LA FACTURACIÓN ES ESCANDALOSO POR ESO ACOMPAÑAMOS A LOS VECINOS EN SUS RECLAMOS”

Con respecto a la situación generada por en muchos vecinos de la ciudad Garitano señaló: “No podemos ser rehenes de la incapacidad de un grupo de dirigentes que llegaron a la conducción de Servicoop con promesas y mintiéndole a los vecinos, que la están llevando a una gravísima situación económica, con una deuda que se ha incrementado exponencialmente y encima, ahora, le quieren hacer pagar sus desaciertos a los vecinos con una escandalosa facturación” – dijo Garitano.

“Desde las primeras sesiones del Concejo Deliberante hemos planteado la necesidad de analizar las tarifas de los servicios público porque, a la situación de emergencia que sufríamos luego de la gestión de Macri, se sumó la pandemia y la consecuente retracción de la actividad. También hemos reclamado en muchas oportunidades la presencia del Consejo de Administración para que no expliquen sobre la deuda y sobre los servicios. En la última semana el presidente no asistió y la síndico no dijo que no tenía nada que explicarnos a nosotros. – señaló el concejal justicialista y agregó – “En ese marco los concejales de UyO, que representan políticamente a este sector que conduce la cooperativa, defienden esta estafa a los vecinos. Es vergonzoso que sigan sosteniendo esta administración y por eso seguiremos acompañando a los vecinos en sus reclamos.”

“Estamos ante los peores administradores de la historia y el poder concedente debe reclamar que se corrijan estas cuestiones porque la cooperativa es de todos los socios. No solo aumentaron la deuda, no cumplieron con lo que prometieron y encima están deteriorando los servicios que funcionaban. – señaló Federico Garitano.

“Por eso creo que los delegados deben llegar al fondo de esta cuestión, convocar a una asamblea urgente y generar una nueva facturación que corrija los excesivos aumentos que se han registrado en muchos barrios de la ciudad. Los dirigentes de UyO que manejan la cooperativa tienen que dar explicaciones sobre lo que ocurrió y tienen que corregir esta escandalosa facturación”. – expresó finalmente el edil