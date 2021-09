El Presidente de Servicoop y la Gerencia de Agua y Saneamiento se reunieron con el Ministro de Infraestructura de la Provincia

El Consejo de Administración de Servicoop, representado por su presidente Harry Woodley, junto al Gerente de Agua y Saneamiento Pablo Timinieri y al Ingeniero Milton Junyent jefe del departamento de Producción y Transporte de agua potable, mantuvieron una reunión en la ciudad capital con el Ministro de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia del Chubut. El encuentro se desarrolló en las oficinas del Ministerio y durante la reunión se abordaron distintos puntos de interés. En primer lugar se analizó la situación de la Emergencia Hídrica que atraviesa la provincia y los alcances de la reciente Ley 062/21, sobre este punto el Presidente de Servicoop destacó: “El cambio climático es una realidad, dejó de ser una preocupación a futuro. Hoy enfrentamos una Emergencia Hídrica en la provincia, el mayor desafío para los chubutenses es trazar políticas públicas a largo plazo que tengan por norte la optimización del ciclo del agua, desde la naciente del río hasta el consumo humano, entendiendo y comprendiendo lo vital del agua para la vida, la producción y el trabajo. Madryn es una zona semidesértica con un régimen anual de precipitaciones que no supera los 200 mm y su fuente de agua dulce está a unos 70 kilómetros de la ciudad, con este escenario es imprescindible que tengamos una conciencia colectiva sobre el recurso y que adoptemos un consumo responsable”.

Pablo Timinieri, Gerente de Agua y Saneamiento resaltó los alcances de la Ley 062/21 “El cambio climático es hoy tema de agenda a nivel mundial y Chubut no es la excepción, nuestro equipo profesional y técnico viene desarrollando diferentes proyectos y alternativas para adecuarnos a los nuevos escenarios y en ese sentido ni bien tomamos conocimiento de la nueva ley, solicitamos en forma conjunta con el Consejo de Administración esta reunión con el Ministro Aguilera. Con respecto a la Emergencia Hídrica hicimos entrega de proyectos, memorias, descripciones, cómputos y presupuestos para el análisis correspondiente a la solicitud de asignación de fondos, con el fin de poder concretar obras con mitiguen los efectos de los periodos de escases de agua y nos permitan enfrentar las situaciones que se presenten los próximos meses y años”. Continuando con la palabra, el Gerente de Agua y Saneamiento de Servicoop profundizó: “En otro orden, pero siempre vinculado a la producción y transporte de agua potable, solicitamos que se concrete el compromiso asumido en el año 2014 por las autoridades del ministerio y se designen los fondos pendientes para la compra del Múltiple de Galerías de Filtros de la Planta Potabilizadora, el cual ya cumplió su vida útil. Este múltiple de galería de filtros es vital para la producción de agua potable y al estar en un estado crítico y de degradación, no se puede prever cuánto tiempo más estará funcionando, de no reemplazarse y colapsar la ciudad de Puerto Madryn corre un serio riesgo de no poder potabilizar por un tiempo indeterminado”.

Para finalizar Harry Woodley manifestó que otro tema urgente es la traza de la nueva obra de la Doble Trocha, puntualmente a la altura del acceso a la ciudad de Trelew. En este punto y de continuar el avance de la obra, sin modificación de la traza o la inclusión de obras hidráulicas complementarias, impactará sobre la operación y el mantenimiento de los acueductos paralelos “Es preocupante esta situación, de hecho la Municipalidad inició una serie de reuniones, de las que participaron las autoridades y equipos técnicos de Servicoop, autoridades municipales y representantes de Vialidad Nacional con el fin de proyectar obras que brinden soluciones definitivas y en función de ello y por iniciativa del ejecutivo municipal, nuestros equipos técnicos desarrollaron proyectos de posibles soluciones, los cuales fueron elevados a Vialidad Nacional a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano”. Desde la Gerencia de Agua y Saneamiento, Timinieri manifestó sobre este punto: “Los acueductos ya existían antes de que se proyectara la obra de la Doble Trocha y al ser preexistentes deben ser tenidos en cuenta de forma primordial. Estos sistemas trabajan con presiones elevadas, por lo que las fallas o roturas sobre ellos son una posibilidad real y concreta, además del mantenimiento preventivo que se realiza constantemente. No es una buena combinación una Doble Trocha sobre acueductos preexistentes, sin obras hidráulicas complementarias que garanticen la seguridad y confiabilidad del sistema”.

