El ministro Puratich repudió las agresiones al personal de Salud del vacunatorio de Trelew

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, repudió las agresiones que este lunes sufrieron los trabajadores de la salud que se desempeñan en el vacunatorio que funciona en el Gimnasio Municipal N° 1 de Trelew, en el marco de la Campaña de Vacunación contra el Covid-19, y confirmó que “ya nos comunicamos con el Ministerio de Seguridad de la provincia, que de manera inmediata tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad” en el lugar.

Repudio a la violencia y solidaridad con los trabajadores de la salud

Al respecto, el ministro Puratich señaló: “En primer lugar, quiero repudiar lo que ha ocurrido este lunes en el Gimnasio Municipal N° 1 de la ciudad de Trelew, donde ha sido violentado el personal de salud por personas que no entienden cómo se está llevando adelante la Campaña de Vacunación y que la violencia no nos lleva a nada”.

“Los trabajadores de la salud desde que comenzó la pandemia y los vacunadores particularmente desde el mes de diciembre, han trabajado sin parar para ser parte de la solución a la pandemia y no merecen este maltrato”, sostuvo, transmitiendo “toda la solidaridad del Ministerio de Salud provincial para con ellos”.

Además, Puratich remarcó que “ya nos comunicamos con el Ministerio de Seguridad de la provincia, que de manera inmediata tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal de salud”.

Vacuna Sputnik V: segundo componente sólo con turnos programados

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria le pidió “a la población en general que tenga una actitud distinta con respecto a los trabajadores de la salud, que están brindando un servicio, y que entiendan que las vacunas se van aplicando en forma programada y que eso no se va a cambiar independientemente que se ejerza o no violencia”.

En tal sentido, “a medida que llegan las segundas dosis de la vacuna Sputnik V, se programan los turnos y se convoca a las personas para que sean vacunadas. Quien no tiene turno para este segundo componente no tiene que dirigirse al vacunatorio, porque incluso no se aplica todos los días”, precisó el funcionario provincial.

Por otro lado, Puratich explicó que “la primer dosis de la vacuna Sputnik V genera una inmunidad que es más alta que las dos dosis de las otras vacunas y que cuando se aplica el segundo componente lo único que se hace es reforzar y extender en el tiempo la inmunidad”, remarcando que “no hay un tiempo donde eso se vence, sino todo lo contrario”.