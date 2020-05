El Ministerio de Salud confirmó un segundo caso positivo de COVID-19 en Trelew

Se trata de una persona que había sido identificada como contacto estrecho del primer caso detectado en la ciudad valletana. Otras 19 personas fueron consideradas contactos estrechos de estos casos y se encuentran cumpliendo con el aislamiento obligatorio. El titular de la cartera sanitaria provincial, Fabián Puratich, volvió a recordar la importancia de que la sociedad refuerce el cumplimiento de todas las medidas de prevención de esta enfermedad.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, indicó este sábado que “se confirmó un nuevo caso positivo de COVID-19 en la localidad de Trelew, que tiene nexo epidemiológico con el caso confirmado anteriormente”, y precisó que “en el rastreo epidemiológico que se realizó se identificaron 19 contactos estrechos de estos casos, que se encuentran en aislamiento obligatorio”.

Parte epidemiológico provincial

El parte epidemiológico que el Ministerio de Salud provincial difundió este sábado señala que “en Chubut se han confirmado 4 casos de COVID-19”, detallando que “se confirmó en la noche del 1° de mayo un nuevo caso de COVID-19”, que “se trata de un contacto estrecho que surge de la investigación del caso confirmado de Trelew el 30 de abril”.

A su vez, el documento explica que “continúan las intervenciones y la búsqueda activa de los contactos estrechos de ambos casos confirmados”, y que “a la fecha se han identificado a diecinueve (19) personas que cumplen con criterio de Contactos Estrechos (CE), los cuales se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio (ASO), bajo monitoreo”, agregando que “se encuentra en investigación la fuente de infección del caso índice”.

Asimismo, el reporte sostiene que “continúan en estudio cuatro (4) casos sospechosos, 3 con nexo epidemiológico y uno por infección respiratoria grave; sumando un total de 106 los casos estudiados y descartados para COVID-19 en nuestra provincia”.

A su vez, se informa que “un total de 2.072 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento preventivo”, aclarando que en esta categoría “se incluyen las personas que regresan a la provincia procedentes de zonas consideradas de riesgo”.

“Un total de 4.073 son las personas que han finalizado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), habiendo cumplido los 14 días de ASPO desde su regreso de zonas de riesgo”, agrega finalmente el informe.

Reforzar el cumplimiento de las medidas de prevención

Por otro lado, Puratich volvió a recordar la importancia de que la sociedad refuerce el cumplimiento de “todas las medidas de prevención del COVID-19 que están vigentes hasta el día de la fecha, como el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el no salir de las casas si no es necesario y el no circular después de las 20 horas”, así como “el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, la limpieza de las superficies, el toser y el estornudar en el pliegue del codo y sobre todo el distanciamiento social”.

“Si somos responsables en el cumplimiento de todas las medidas que tenemos que tomar en cuanto a la higiene, el distanciamiento social y la restricción de la circulación, todo va a ser más fácil de llevar adelante y vamos a tener menos cantidad de casos”, enfatizó el ministro de Salud.

“La sociedad no tiene que relajarse y tiene que saber que hay que seguir con las mismas medidas, igual que el primer día, por más que se hayan habilitado determinadas actividades”, expresó, indicando que “las personas que tienen que salir a la calle son las que están autorizadas para salir a la calle, el resto tiene que seguir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.