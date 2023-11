El intercambio internacional, clave en la formación de profesionales en UTN Chubut

La Facultad Regional promueve el intercambio no sólo con fines académicos sino como forma de ampliar y profundizar las experiencias culturales de toda la comunidad educativa.

La Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – FRCh), cuenta desde el año 2022 con el Área de Internacionalización destinada a trabajar para la facilitar y acompañar a docentes, nodocentes, investigadores, estudiantes y graduados/as en la presentación de convocatorias internacionales, así como de generar nuevas relaciones externas que enriquezcan el intercambio de la institución.

Muestra del trabajo que desde esta Área se realiza es la experiencia de dos estudiantes: Federico Tarrío, estudiante de Ingeniería Electromecánica de la FRCh y, Lucas Fuster, graduado de la Universidad de Londres.

Federico tiene 27 años y es de Trelew. Acaba de regresar de sus prácticas de grado en la Universidad Estatal Paulista (UNESP), en la ciudad de Itapeva, Brasil. Dicho intercambio se realizó en el marco de la beca IAESTE, organización que promueve un Programa de movilidad internacional para la realización de prácticas profesionales en el exterior y a la que estudiantes de la UTN pueden acceder.

Su tema de trabajo se enfocó en ensayos sobre el proceso de torrefacción en la madera de eucalipto. Viajó a Brasil a fines de agosto y estuvo de intercambio dos meses: “no sólo hice la práctica laboral sobre la torrefacción en eucalipto y producción de briqueta sino que también tuve la posibilidad de asistir a un Congreso de Maestría y doctorado en el cual había proyectos relacionados a las energías renovables”.

“Lo que pude experimentar influye un montón en mi carrera porque me dio otro panorama de cómo se trabaja fuera de la Argentina. todavía no estoy seguro de lo que voy a hacer cuando me reciba, pero tengo una posibilidad de realizar una Maestría en Hidrógeno de Segunda Generación en Brasil” cuenta Federico y agrega: “también conocí mucho de la cultura porque en ciudades como Sao Pablo, Curitiba, Sorocaba, Guaratingueta, Itapeva y Sao Sebastian. Ojalá pueda volver para continuar con mi posgrado. De la carrera de grado me quedan tres finales y la entrega de la tesis”.

Por su parte, Lucas Fuster tiene 21 años y es de Murcia, España, pero desde el 2020 estudia la carrera de Genética en la University College de Londres. “Allí pude conocer gente de muchos lugares y entender que la ciencia, es decir a lo que me quiero dedicar, es una disciplina que requiere una colaboración de profesionales de diversos de lugares, y que no entiende de barreras ni de continentes”, cuenta y agrega que, si bien siempre quiso estudiar genética y biotecnología, descubrió que las algas “son unos organismos con gran potencial para dar respuesta a problemas como abastecer alimento a la población de forma sostenible, o la forma de reemplazar a los combustibles fósiles”.

Lucas seencuentra realizando prácticas de investigación (desde octubre hasta diciembre), en el Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura y Pesca (GIDTAP) de UTN Chubut y con el acompañamiento de los Investigadores Fernando Dellatorre y Ezequiel Latour y Milton Davies, dado su interés por el aprovechamiento de las algas marinas.

“Nos encontramos trabajando con Undaria Pinnatifida en un proyecto de biorrefinería (o extracción en cascada); un proceso que permite extraer distintos compuestos de valor comercial de una muestra de algas en una sola tirada”, cuenta entusiasmado Lucas y agrega que “la biorrefinería es una de las maneras en las que la extracción de algas se hará económicamente viable, por lo que estoy muy ilusionado de poder participar en este estudio”.

Finalmente, Lucas comenta que en febrero comenzará su maestría en Biotecnología en la Universidad de Wageningen, Holanda, donde espera aplicar sus conocimientos de la pasantía y especializarse en biotecnología de algas.

“Esta experiencia me ha ayudado a reconocer una vez más que la ciencia se beneficia de un esfuerzo internacional, además de conllevar un evidente crecimiento personal al estar tan alejado de casa, así como la oportunidad de viajar y visitar un país hermoso como es la Argentina”, dice el estudiante extranjero.

La responsable del Área de Internacionalización de la FRCh, Manuela Barisone rescata la importancia de los Programas de Movilidad Internacional que existen para la comunidad universitaria: “aplicar a estos Programas y poder contactarse con otros grupos de trabajo y con otras universidades es fundamental en la formación de profesionales; es por eso que desde la Facultad Regional Chubut brindamos el apoyo y acompañamiento que necesiten para poder hacerlo y estamos orgullosos y orgullosas cuando vemos su crecimiento profesional, por lo que animamos a todos y todas a informarse y acceder a los mismos”.

