El Intendente Gustavo Sastre y la Vice Noelia Corvalán reconocieron a 9 mujeres en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El Intendente Gustavo Sastre y la Presidenta del Concejo Deliberante, Noelia Corvalán, reconocieron el esfuerzo y la trayectoria de 9 mujeres científicas, investigadoras y docentes: María Méndez, Soledad Leonardi, Diana Bohn, Soraya Corvalán, Cecilia Castaños, Mariana Lozada, Marta Commendatore, Graciela Casas y María Dolores Torregiani.

«Existen estereotipos basados en prejuicios patriarcales que desinsentivan la participación en algunos campos del conocimiento, en especial en las ciencias exactas y de la ingeniería. Por eso, resulta necesario a efectos de contrarrestar la invisibilidad y los estereotipos, compartir experiencias profesionales y personales de investigadoras científicas locales, así como de los obstáculos y prejuicios que tuvieron que sortear solo por ser mujeres», indicó Noelia Corvalán.

Las Doctoras María Méndez y Soledad Leonardi, las Ingenieras Diana Bohn y Soraya Corvalán y la Licenciada Cecilia Castaños, fueron distinguidas por generar nuevos conocimientos y desarrollos tecnológicos en el marco la “Iniciativa Nacional Pampa Azul».

La Doctora Mariana Lozada fue distinguida por el esfuerzo y dedicación en el marco de las acciones realizadas en pos de generar conocimiento sobre los usos y aplicaciones de la planta de Cannabis con fines terapéuticos; las Doctoras Marta Commendatore y Graciela Casas, por sus trayectorias que han sido faro para las nuevas generaciones de mujeres científicas y la Profesora María Dolores Torregiani, por el esfuerzo y dedicación en alentar vocaciones científicas tempranas en niñas, niños y adolescentes, en el marco del Programa Municipal del Club de Ciencias.

Desigualdad

El día internacional de la mujer y la niña en la ciencia es declarado a partir del año 2015 por una Resolución de la ONU para dar reconocimiento al rol clave que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. La ONU sostiene que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres contribuirán decisivamente no sólo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto de los ODS 2030. «las estadísticas mundiales todavía muestran claras desigualdades respecto al género masculino, como por ejemplo que las investigadoras suelen tener carreras más cortas y a menudo no se las tiene en cuenta para los ascensos, o su trabajo está poco representado en las revistas de alto nivel. Argentina no es la excepción, y si bien en el CONICET las mujeres son mayoría en los niveles iniciales contando con un porcentaje de representatividad del 61,3%, su participación se va reduciendo a medida que la categoría es superior siendo sólo el 24,5% de los investigadores superiores», remarcó Corvalán.

Conocé a cada una de las mujeres reconocidas por el Concejo

Ing. Soraya Corvalán

Primera Ingeniera Pesquera de Argentina graduada de UTN. Posee una especialización en management tecnológico y ha cursado dos maestrías (en ciencia, tecnología e innovación, y desarrollo territorial) Ejerce docencia y gestión universitaria en UTN Facultad Regional Chubut.

Se ha desarrollado profesionalmente en el sector pesquero, liderando diversas áreas operativas en la industria. También se desempeñó en la gestión pública en la Secretaría de Pesca de Chubut y como investigadora en el INIDEP. Ha participado como profesional interviniente en comisiones ad hoc para la revisión y actualización del Código Alimentario Argentino en los artículos correspondientes a pescados y mariscos, y en protocolos de calidad de productos pesqueros para el Sello Alimentos Argentinos.

Ha dirigido, co-dirigido y participado como docente de proyectos de capacitación para la formación de recursos humanos en el sector de pesca, tanto artesanal como industrial. Desde el año 2006 es docente investigadora de Ingeniería Pesquera en UTN e integrante del Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura y Pesca.

Se desempeñó ocho años como Directora del Departamento de Ingeniería Pesquera, y actualmente es Vicedecana y Secretaria de Ciencia, Técnica y Posgrado en la misma institución en la que desarrolló sus estudios universitarios. Desde 2015 participa como directora de Tecnología de la Red Panamericana de Inspección, Control de Calidad y Tecnología de Productos Pesqueros y Acuicultura.

Es Consejera ad-honorem en el Consejo Asesor Tecnológico de la Iniciativa Pampa Azul.

Dra. María Soledad Leonardi

Es Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de La Plata. Cuenta con más de 18 años de experiencia trabajando con pinnípedos, tanto en Patagonia como en Antártida. Investigadora Adjunta del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Biología de Organismos Marinos del CCT CENPAT. Estuvo involucrada en Investigación Antártica desde 2014 y es miembro del Grupo de Trabajo de Monitoreo de la Salud de la Vida Silvestre Antártica, Grupo de Expertos en Aves y Mamíferos Marinos.

En el marco del Programa Pampa Azul, junto al INTI y al Instituto Antártico Argentino lleva a adelante un proyecto que busca el desarrollo nacional de dispositivos electrónicos para la obtención de sistemas de detección, medición y monitoreo de especies marinas y variables océanicas. Generando información estratégica para la exploración y conservación de ecosistemas nacionales de interés mundial, del Mar Argentino y particularmente del Sector Antártico.

Es madre de una niña y Referente Regional del Observatorio de Violencia Laboral y de Género de CONICET. Y en este sentido, ha gestionado con éxito la guardería del CENPAT recientemente inaugurada. Algo tan importante para alivianar la carga del cuidado a investigadoras e investigadores de esa casa.

Dra. Mariana Lozada

Es Doctora en Ciencia Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora Independiente de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Biología de Organismos Marinos del CCT CONICET-CENPAT. Su especialidad es la ecología microbiana y la biología molecular, su tema de investigación actual es metagenómica de ambientes marinos y lacustres.

Viene desarrollando desde hace varios años una militancia en el Cannabis Medicinal, asesorando médicos y familias en la composición y calidad de aceites de cannabis, ayudando y capacitando en su preparación para lograr aceites seguros y eficaces para diversas dolencias. Fue miembro del Consejo Consultivo de Cannabis del Concejo Deliberante de la ciudad de Puerto Madryn, desde donde impulsó la ordenanza “Salomé” de acceso al Cannabis Medicinal.

Desde sus inicios, es la Coordinadora de Química y Fitopreparados del Programa Interdisciplinario de Cannabis del CENPAT, que involucra todas las etapas de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia a industrias y la sociedad, y tiene el objetivo de contribuir con la accesibilidad de la comunidad a preparados de cannabis medicinal seguros y eficaces. El programa desarrolló las primeras variedades de cannabis medicinal de CONICET, registradas en INASE, y aceites de cannabis de calidad, obtenidos con procesos optimizados que garantizan su efectividad terapéutica. Con ellos se llevan a cabo ensayos clínicos en más de 100 pacientes para evaluar efectos del cannabis en dolor crónico, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut (a través del Hospital Isola), y aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Además, en conjunto con el Servicio de Química del CENPAT se propicia el desarrollo de métodos químicos analíticos para la evaluación de la calidad de los aceites, desde los más simples al alcance de las familias y asociaciones hasta los más complejos para la industria.

Lic. Marta Commendatore

Es Licenciada en Química orientación analítica por la Universidad Nacional del Litoral. Se desempeñó como Profesional Principal del CONICET desde el año 1989 con lugar de trabajo en el Instituto de Biología de Organismos Marinos del CCT CONICET-CENPAT, y como Profesor Adjunto de Contaminación Marina desde el año 1996 en la Universidad Nacional de la Patagonia. Sus investigaciones se centraron en la contaminación marina y la evaluación de ambientes marino costeros.

Entre otros temas, trabajó en la geoquímica de los sedimentos, en el análisis de los niveles, origen y biodegradación de hidrocarburos del petróleo, y en la evaluación de compuestos orgánicos persistentes y compuestos orgánicos de estaño. Ha escrito numerosos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros e informes técnicos. Participó de Congresos y Talleres nacionales e internacionales. Realizó estancias en el marco de proyectos en universidades nacionales e internacionales (Brasil, Francia, Canadá) y dictó cursos en instituciones nacionales e internacionales (Chile, Costa Rica). La actividad de investigación fue complementada a lo largo de toda su carrera con la formación de recursos humanos, la transferencia a través de servicios, la gestión institucional y las actividades de evaluación. También ha actuado como consultora en temas relacionados con hidrocarburos, en particular sobre derrames producidos en la Provincia del Chubut.

María Dolores Torreggiani “Noné”

Es Profesora de Ciencias Naturales y desempeñó diferentes cargos como preceptora, profesora y directora a lo largo de más de 30 años. Directora Municipal de Ciencias de Puerto Madryn, de la cual dependerá el Club Municipal de Ciencias, cargo que ejerció entre 2003 y 2008. Fue Subsecretaria del Ministerio de Educación de Chubut en 2016.

En lo que refiere a su trabajo de despertar vocaciones tempranas, desempeñó un rol clave en el Club Municipal de Ciencias de Puerto Madryn, actualmente vigente, dado que fue cofundadora en el año 1989. Desde ese espacio se realizaron numerosos proyectos y actividades junto a niñas, niños y aldolescentes, acompañando desde los equipos de coordinación y entre los que cabe destacar: • El “Operativo Ballenas” en 1993 desarrollado con los estudiantes del Club Municipal de Ciencias, proyecto en contra de la caza comercial que reunió a 6.000 personas para tal fin. • El “Censo Estratificado de canes en Puerto Madryn” en 2000 que permitió afrontar la realización de una campaña de esterilización que colaboró con la reducción del alto número de canes en la ciudad. • La investigación sobre “Toxocariasis” en 2001 conjuntamente con el Director de Bromatología, Higiene y Veterinaria de la Municipalidad de Puerto Madryn realizado en los areneros de los 28 jardines de infantes y C.D.I. de la ciudad. • El “Censo Estratificado de árboles de Puerto Madryn” en 2002 y 2003 en conjunto con la Comisión Municipal de Forestación para analizar con datos estadísticos la planificación del arbolado público. Redactó y dirigió el “Proyecto sede para niños de nivel inicial del Club Municipal de Ciencias” puesto en marcha por la Municipalidad en 2003. Coautora del Proyecto “AREA NATURAL PROTEGIDA” y “PARQUE TEMÁTICO DEL APRENDIZAJE LA LAGUNA” declarado de Interés por la Municipalidad de Puerto Madryn, el Concejo Deliberante, la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, la Legislatura y el Ministerio de Educación del Chubut. Fue responsable del equipo organizador del “1° Congreso Nacional Juvenil por el Medio Ambiente” en 1997. Una idea del Grupo Rescate “Ambiente 2000” del Club de Ciencias, organizado por el Club de Ciencias y su Asociación Cooperadora. Declarado de interés por la Municipalidad de Puerto Madryn, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn y la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Presidencia de la Nación.

Ing. Diana Bohn

Ingeniería Pesquera de UTN y Especialista en Metodología de la Investigación Científica. Actualmente es la Decana de la Facultad Regional Chubut de la UTN pero antes de eso se desempeñó como Coordinadora de la carrera Ingeniería Pesquera y Secretaria Académica y de Planeamiento en esa misma casa de altos estudios. Como docente investigadora participó en proyectos relacionados con la pesca artesanal, las comunidades pesqueras, de formulación y elaboración de alimento balanceado para peces y de transferencia tecnológica marina. Fue miembro del Concejo Municipal Pesquero de Puerto Madryn, la Comisión Asesora del Mar del Plan Agroalimentario Nacional, la Red de Maricultura Costera Patagónica, Certificadora de emprendimientos Orgánicos en Acuicultura en diferentes puntos del país, entre otros.

Fue Directora de Articulación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Chubut y diseñó el Programa de Desarrollo Marino Costero Provincial que contempló la ciencia aplicada al mar, el desarrollo y fortalecimiento de polos marino-costeros, la acuicultura continental y marina y desarrollo de un Instituto Provincial del Mar. Esto fue la base de lo que luego se llamaría Iniciativa Pampa Azul del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. En 2020 desde el actual Pampa Azul fue convocada Crear y Coordinar el Consejo Asesor Tecnológico para el desarrollo de proyectos tecnológicos aplicados al Mar Argentino. Fue la Vice Presidenta del Primer Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera, desarrollado en Puerto Madryn, que nucleó al sector privado y público generando para el debate sobre pesca y acuicultura en Argentina.

Actualmente es miembro de la Comisión de Género del Consejo Federal de Decanas y Decanos de Ingeniería y Secretaria de la Comisión de Planeamiento del Consejo Superior de la UTN.

Dra. María (Pitu) Mendez

Es Doctora en Biología y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es investigadora adjunta del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Biología de Organismos Marinos del CCT CENPAT. Sus investigaciones se concentran en ecología costera; actualmente estudiando los cambios que pueden generar las actividades turísticas sobre los invertebrados y las algas en costas rocosas. Tiene especial interés en la divulgación de la ciencia con el fin de fomentar la protección y conservación de los ambientes naturales. En este sentido, forma parte del Consejo Directivo del Ecocentro Pampa Azul, espacio de la ciudad destinado a poner en valor el Mar Argentino; buscando generar vocaciones científicas y también destacando el rol de la mujer en las diferentes actividades vinculadas con el mar.

Lic. Cecilia Castaños

Licenciatura en Biología en la Universidad Nacional de La Plata. Es docente y consejera superior docente en la UTN y es la Directora del grupo Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura y Pesca, desde el cual se realizan actividades de formación y de transferencia tecnológica dirigidas al sector productivo pesquero y acuícola argentino. Comenzó su desarrollo profesional en el campo de las Ciencias Marinas, en proyectos vinculados al estudio de la Productividad de las Comunidades Fitoplanctónicas de las aguas bicontinentales argentinas participando de diferentes campañas a la Antártida

Se especializó en Acuicultura en manejo de criadero de moluscos, cultivos auxiliares, producción de semilla de ostras y mejillones, biología reproductiva de moluscos bivalvos, formulación y producción de alimento balanceado con descartes de la pesca. También desarrolló fotobiorreactores a escala piloto lo que ha transferido a una empresa de base tecnológica de la zona patagónica. Creó el Área de Acuicultura en la Facultad Regional Chubut. Coordina la formación de recursos humanos de observadores e inspectores pesqueros junto a las administraciones pesqueras nacionales y provinciales, actividad inédita en nuestro país, que busca acompañar y profesionalizar al sector.

Es coordinadora de las becas Pampa Azul destinada a estudiantes de carreras afines al mar propiciando a estudiantes de Mar del Plata, Ushuaia y Chubut a que apuesten a la formación técnica universitaria relacionada con el mar argentino.

Dra Graciela Casas

Es Doctora en Biología. Investigatora principal del CONICET perteneciente al Instituto de Biología de Organismos Marinos del CCT CENPAT. En su línea de investigación sobre el alga invasora Undaria pinnatifida en la costa Argentina, realizó un aporte cientifico de gran valor para nuestra región dado que estudió cómo esta especie se distribuye y los potenciales impactos que la misma podía traer aparejados en las especies autóctonas como en diferentes actividades de la región. Además hizo aportes en relación a la dinámica de la actividad naval y sus impactos en el ecosistema, estudiando la introducción de especies por incrustaciones biológicas sobre buques transoceánicos en Argentina y proponiendo acciones para el manejo de los riesgos asociados.