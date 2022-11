El intendente encabezó reunión de COEM ante pronóstico de lluvias

Las precipitaciones iniciarán en las primeras horas del jueves y persistirán durante toda la jornada.Los Centros de Gestión Barrial estarán abiertos mañana hasta las 20 horas

El intendente Gustavo Sastre encabezó la reunión del Comité de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) para analizar las acciones preventivas y diagramar las tareas a desarrollar en las próximas horas. Según indican los pronósticos, las precipitaciones se desarrollarán desde las primeras horas del jueves 10 de noviembre y persistirán durante la jornada con presencia de viento y actividad eléctrica.

Cuadrillas municipales continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento en diferentes barrios de Puerto Madryn.Cabe mencionar los trabajos preventivos de las Secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Ecología y Protección Ambiental en pluviales, salidas al mar y bocas de tormenta. Si bien integran el cronograma habitual, se refuerzan ante posibles lluvias.

Asimismo, desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario, a través de los Centros de Gestión Barrial (CeGeBa), se lleva adelante el acompañamiento permanente a las familias más vulnerables.

En tal sentido, los CeGeBa 1 (Albarracín 3010 esquina Joaquín Soto), 2 (Río Mayo y El Maitén) y 4 (Ejército de los Andes 779) permanecerán abiertos hasta las 20 horas el jueves 10 de noviembre.Además, se recuerda que la comunidad puede llamar al 103 de la Dirección de Protección Civil para solicitar asistencia.

Las distintas áreas municipales que conforman el COEM se mantendrán en alerta y se analizará la evolución de los pronósticos.

RECOMENDACIONES ANTE PRONÓSTICO LLUVIAS, VIENTOS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS

> No transitar a excepción de situaciones de emergencia. En tal caso, hacerlo con máxima precaución y luces bajas,

> No circular por calles anegadas para evitar el efecto de oleaje que ocasiona el ingreso de agua a las viviendas,

> No sacar la basura mientras persistan las lluvias, evitando obstrucción de desagües y pluviales,

> No destapar las bocas de tormenta, > Mantener a las mascotas dentro de la propiedad,

> No tocar postes, cajas de luz, cables o alambrados,

> Cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos, andamiajes y otros elementos de obra,

> Alejarse de cornisas, muros, árboles o carteles publicitarios y tomar precauciones delante de edificios en construcción,

> No estacionar vehículos debajo de árboles,

> Si estás en la pileta o en la playa, retirate rápidamente o buscá refugio en autos o lugares techados,

> Evitá subir a estructuras altas, torres, árboles, cornisas o terrazas para evitar quedar expuesto a la descarga de la tormenta.