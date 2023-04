El intendente dio las pautas como poder concedente para que el aumento de Servicoop no afete la economía de los madrynenses

“Entendemos la postura de nuestros vecinos y nos ponemos de su lado. No vamos a permitir que se aumenten las tarifas de manera tal que tengan un impacto sustancial en la economía de los habitantes de Puerto Madryn. Es por eso que me he reunido con las autoridades de Servicoop para establecer ciertos lineamientos, eliminando los incrementos para jubilados y tarifas sociales, disponiendo solo un 3% de suba en las tarifas residenciales y prorrateando las variaciones positivas para los comercios chicos”, dijo Sastre

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se reunió con las autoridades de Servicoop para dar las pautas, como titular del poder concedente, para que el aumento en las tarifas se haga de manera gradual, al mismo tiempo que, por directivas del Jefe Comunal, las personas jubiladas y las tarifas sociales no verán modificaciones en sus boletas.

Con el objetivo de que el incremento tenga un menor impacto en los vecinos, el Intendente ordenó que la tasa de sustentabilidad que iba a ser aplicada en julio no se haga efectiva en esos plazos. Además, estableció, dentro de las facultades que tiene como titular del Poder Ejecutivo de la ciudad, que las tarifas para jubilados y sociales no tengan variaciones, mientras que las residenciales tendrán solo un 3% de incremento en el primer tramo.

Por su parte, Sastre estableció que el aumento para los comercios chicos de la ciudad se haga de manera escalonada sobre los porcentajes que resulten de lo aprobado recientemente, prorrateándolo en el transcurso del año.

Asimismo, cabe destacar que estas subas son necesarias e indispensables para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos, atentos a que los índices inflacionarios del país exigen una readecuación en los precios para poder hacer frente a los costos.

Al respecto, el Intendente dijo: “Entendemos la postura de nuestros vecinos y nos ponemos de su lado. No vamos a permitir que se aumenten las tarifas de manera tal que tengan un impacto sustancial en la economía de los habitantes de Puerto Madryn. Es por eso que me he reunido con las autoridades de Servicoop para establecer ciertos lineamientos, eliminando los incrementos para jubilados y tarifas sociales, disponiendo solo un 3% de suba en las tarifas residenciales y prorrateando las variaciones positivas para los comercios chicos”.