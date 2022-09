El infierno de una nena de Puerto Madryn abusada por su tío durante 6 años

La niña de 12 años se quebró y le reveló a su mamá y una tía que era abusada por su tío. Su madre hizo la denuncia y el hombre fue detenido: está preso y fue condenado. La próxima semana se conocerá cuantos años deberá pasar en prisión

“Mamá, mi tío me toca”, le reveló, entre llantos, la niña de 12 años a su mamá y a su tía, y les contó sobre los abusos que sufrió desde sus 6 años.

El hombre, de 50 años -su identidad se mantiene en reserva para preservar la identidad de la víctima-, tenía amenazada a la niña. Los abusos se cometían cuando iba a visitar a sus primas, aprovechando los momentos en que estaban solos.

La niña nunca lo había podido contar porque su tío la tenía amenazada y le repetía que no dijera nada. «Nadie te va a creer», le decía para intimidarla.

“El me amenazaba, me decía que si yo lo contaba nadie me iba a creer y se iban a enojar conmigo”, dijo la niña a sus padres, quienes, al descubrir la situación, hicieron la denuncia en la Fiscalía.

El caso lo llevaron adelante la fiscal María Angélica Carcano junto con la funcionaria Romina Carrizo (foto), de la oficina de Violencia de Género y Delitos Sexuales, una agencia especial para investigar este tipo de delitos con la cual cuenta el Ministerio Público Fiscal.

En su declaración en Cámara Gesell, la niña narró a la psicóloga Mariana Pastor lo que tuvo que vivir y le dijo que el hombre la tocaba «muchas veces» cuando ella era muy chica.

Tras la investigación y la recolección de evidencia, la Fiscalía presentó la acusación por el delito de “abuso sexual simple en la modalidad de delito continuado en concurso real con acceso carnal”.

El caso se elevó a juicio y el debate se desarrolló a puertas cerradas en las últimas semanas en los Tribunales. El hombre nunca quiso declarar. La Defensa Pública, por su parte, aseguró que era inocente.

El Tribunal integrado por Marcos Napoli, Stella Eizmendi y Patricia Reyes declaró que era culpable de forma unánime. El miércoles, la Fiscalía pidió 12 años de prisión, la pena cercana al máximo posible por este tipo de delito, según lo prevé el Código Penal. La Defensa Pública pidió el mínimo, de 6 años. Y el próximo miércoles se conocerá la sentencia de los jueces.