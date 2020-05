El fiscal Omar Rodríguez y sus reflexiones tras la confirmación de las condenas por la causa Embrujo

El titular de la unidad anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Omar Rodríguez realizó declaraciones periodísticas en medios del Valle referidas a la causa Embrujo, las responsabilidades de los organismos de control, la situación judicial de Oscar Alarcón y la marcha de la investigación sobre presuntos negociados con la obra pública en el Ministerio de Educación de la Provincia.

Algunos de los conceptos más salientes que realizó ante el diario Jornada y la emisora LU 20 Radio Chubut.

Órganos de control, corrupción y sociedad

-“Es muy difícil controlar al propio que te nombró. Así funciona en el subconsciente colectivo: te doy trabajo y no me podes traicionar. Se vuelve cómplice. Es cultural. Es lo que pasa con la corrupción: genera una víctima invisible”.

– Declaraciones juradas. “No hay una energía puesta para pedir y controlar realmente. Dejan pasar. Hay funcionarios que se han ido del Estado y no han presentado DDJJ ni los intimaron”.

– “Si trabajamos en el Estado y yo ando en un auto usado y viejo y no lo puedo cambiar, y de repente vos empezás a andar con un auto de alta gama. Y tenemos una reunión, se juntan ministros y subsecretarios y te veo venir. Me digo: “Pero si éste cobra un sueldo de $ 50 mil” ¿Nadie lo ve? ¿o el auto lo dejan del otro lado, escondido en un baldío en la esquina y viene caminando para que nadie lo vea? No. Lo estaciona enfrente. Todos lo ven y nadie dice nada. Es parte de la cultura y de la corrupción”.

– “Cuando citás al testigo para que venga al juicio te dice: “¿En serio tengo que ir?, si yo ya declaré en la investigación”. Empieza una cosa de no comprometerse. Porque no se visualiza a la víctima, y la víctima es la sociedad, somos todos. Después se paga y las consecuencias son terribles, no es un plasma. Son hospitales sin insumos, médicos sin sueldos, policía con armas que se traban y no tienen municiones para disparar, patrulleros que se rompen, Poder Judicial y docentes que no cobran. Todo eso genera la corrupción.”

-“La sociedad no lo internalizó, como ha internalizado otras cosas u otros movimientos, como la lucha de la mujer por sus derechos. Hay marchas por el aborto pero no hay marchas contra la corrupción. La gente todavía no termina de entender el daño que hace. Es una cuestión cultural.”

-“El Tribunal de Cuentas, ¿cuántas denuncias penales hizo? Uno quiere repasar estadística. ¿Nunca pasó nada, nunca vieron ninguna irregularidad penal en el Tribunal? ¿Cuántas denuncias penales hizo diciendo ´Esto es una barbaridad´? Yo no tengo recuerdo. O quizás hicieron un montón y no lo tengo dentro de la estadística”.

Causa “Emergencia climática”

“Seguramente arranca y se traba porque van a plantear suspensión de juicio a prueba. Me lo adelantaron los abogados y eso demorará. Pero queremos ir a juicio y nos vamos a oponer a la probation. Hay una instrucción de la Procuración General de que en casos de corrupción los fiscales deben oponerse. Sin perjuicio de eso ya estábamos convencidos de que tenemos que ir a juicio con todos y buscar la responsabilidad de las personas que cometieron el delito. Sobre todo por algo importante en los particulares: la ley provincial de contratación prohíbe contratar con las personas condenadas de delitos. Si no logramos que lleguen a una condena y terminan con una probation, pueden seguir contratando con el Estado. Así como buscamos que el funcionario público corrupto no esté más en el Estado, también tenemos que buscar que el particular corrupto no pueda contratar nunca más con el Estado. Que se dedique a otra cosa o les venda a los particulares. Nuestro espíritu es hacer el juicio por todas las consecuencias y porque la mejor manera de hacer público este tipo de actos es un juicio y que toda la gente lo vea.

Causa Ministerio de Educación

–“Se recopilaron los suficientes elementos como para elevar la causa a juicio, para lo cual en breve se requerirá fecha de audiencia. En esa causa están imputados ex funcionarios del ministerio de educación, entre ellas la actual diputada provincial y ex ministra Graciela Cigudosa, además de otros funcionarios de esa repartición, empresarios de la construcción y particulares.

Ratificación parcial de condena a Oscar Alarcón

– Rodríguez no se mostró sorprendido por la decisión de la cámara, porque está acorde a lo que establece el código. Tampoco se mostró extrañado porque se le haya revocado la multa establecida en primera instancia por un monto de 50 millones de pesos. Omar Rodríguez interpretó que la cámara consideró una doble imposición que le apliquen una multa y encima le embarguen los bienes. Pero valoró que en la resolución de la cámara penal de Trelew quedó firme la acusación contra el imputado. En definitiva el fiscal de la oficina anticorrupción cree que al dejar los bienes en calidad de embargados y la ratificación de los cargos que se le imputaron en primera instancia, el resultado sigue teniendo un saldo positivo para la fiscalía.

Fotografías: MPF Rawson

Producido por el Área de Comunicación Institucional de la Procuracion General. Sede Rawson