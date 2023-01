El CENPAT y el MTE trabajarán juntos en la concientización ambiental

A través de Proyecto Sub, el CCT se sumará al programa Playas Limpias que se realizará en la costa de Puerto Madryn

El último viernes, se realizó una reunión entre autoridades del CONICET-CENPAT y referentes de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Puerto Madryn en la que se acordó avanza en un trabajo conjunto en materia de concientización ambiental.

Del encuentro participaron Rolando González-José, director del CENPAT; Miguel Prudente, referente del MTE en la ciudad y Federico Márquez, investigador del IBIOMAR y secretario de Proyecto Sub, una fundación de divulgación científica de la que participan más de 20 científicos y voluntarios. Junto a Prudente, desde el MTE participaron: Carolina Lanizante, referenta Provincial de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR); Claudia Cayupil, coordinadora del Sistema de Recuperadores Urbanos Virch-Valdés; Vanesa Coria, delegada del MTE en Puerto Madryn y Diego Wilipan, coordinador de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Puerto Madryn.

Actualmente, el MTE cuenta con 27 recicladores urbanos en Puerto Madryn que este verano llevarán adelante el programa Playas Limpias, unas jornadas de recolección y promoción ambiental en las que concientizarán a los vecinos y turistas acerca de la importancia de separar los residuos en origen y el rol que cumplen los cartoneros y cartoneras en el proceso de reciclaje.

En ese marco, desde Proyecto Sub se sumarán a la campaña con “Ciencia Ciudadana” realizando un muestreo de microplásticos costeros en una actividad de la que pueden participar niños y adultos. En ella se rescata información de aquellas piezas de plástico que tengan un tamaño entre 1 y 25 milímetros.

De esta manera, los vecinos, vecinas y turistas no solo tomarán conciencia respecto a la importancia de la separación de los residuos, sino también de la existencia de los microplásticos y de qué manera llegan éstos al mar.

En este contexto, el CENPAT y el MTE acordaron seguir trabajando en conjunto para abordar las diversas problemáticas sociales y ambientales, con la posibilidad de sellar, en un futuro, un convenio entre ambas instituciones.