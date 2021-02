El Capitán de un buque no debe ser el chivo expiatorio del descarte pesquero

Consultado en el programa radial Matices del Puerto, el Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca Jorge Frías se refirió a la necesidad de dar un tratamiento serio al descarte pesquero y al proyecto de Ley presentado por la diputada nacional Fernanda Vallejos en diciembre último, que incorpora como delito penal el desperdicio de capturas, en el que se encuentra trabajando el CESMAr.





La viralización de un video a filmado en un buque pesquero expuso nuevamente el descarte pesquero en el Mar Argentino, un tema que la Asociación aborda desde hace largos años, habiendo organizado el Seminario Descarte Cero en Argentina y Uruguay, en 2015, la realización del film “Descarte cero” y mediante la publicación del libro Civilización y Barbarie en el Mar Argentino, señaló el Secretario General de la Asociación de Capitanes de Pesca y Director de Pesca de la Liga Naval Argentina, Jorge Frías.



En cuanto al proyecto de Vallejos, Frías recordó los funcionarios que estuvieron al frente de la cartera pesquera nacional Norberto Yauhar y Juan Bosch, que manifestaron la intencionalidad de cargar la responsabilidad que le cabe al propio funcionario de encontrar una solución definitiva y no insistir con metodologías que no garantizan la solución, en este caso la criminalización de la gente de mar, que es lo que se está haciendo al cambiar una infracción por un delito, se está considerando al Capitán de Pesca no como un trabajador sino como un delincuente. No obstante, se deben atender otras cuestiones antes avanzar en ello. Desde la Asociación celebramos que se intente avanzar al respecto aunque lamentamos que no sea con el enfoque correcto, buscar un chivo expiatorio para dar una solución que desde nuestro punto de vista puede ser más práctica y más económica.



El Régimen Federal de Pesca prohíbe el descarte, y esta ley es articulada por el Consejo Federal Pesquero, un organismo en el que los trabajadores no tenemos participación, esto es que los trabajadores no somos parte en las decisiones de pesca. Entonces, lo que se debe definir es qué tipo de industria se quiere para nuestro país, porque si bien a nivel mundial hay una pretensión de que la pesca de arrastre se deje de realizar, y que de aplicarse en nuestro país sería imposible continuar pescando las más 800 mil toneladas de pescados y mariscos anuales y de lo que se exporta un 95%, que genera trabajo producción y riqueza, al menos con las artes de pesca existentes, esto es importante porque de otra manera se avanza sobre reacciones, señaló el Secretario General.



En ese sentido, Frías recordó que al momento de la realización del Seminario de Descarte en la Escuela Nacional de Pesca se convocó a funcionarios de entonces, a candidatos a ocupar cargos relevantes, con el sentido de darles espacio para expresarse en esta cuestión, y muy pocos fueron los que asistieron, entre ellos el Senador Pino Solanas y Hugo Moyano, que estaba al frente de la CGT. Quienes tuvieron la voluntad de debatir con seriedad esta cuestión estuvieron presentes, quienes no lo hicieron siguen dejándolo pasar y continúan buscando sanciones de todo tipo para ese chivo expiatorio que es el capitán, que sería quien comete la infracción, una infracción de la que se nutre todo el sistema, el capitán, el jefe de máquinas, la marinería, empresarios, estibadores, etc., y solo uno es el que paga el costo.



Volver a las propuestas que se han realizado y que no plantean una solución para nosotros no tiene sentido. Celebro la motivación de la Diputada Vallejos que por intermedio de Pablo Moyano empezamos a conversar con ella, y que con el equipo del Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino –CESMAr– lo estamos analizando en profundidad, pues tiene cuestiones que confrontan con lo dispuesto por la OMI, por cuanto rechaza la criminalización de la gente de mar, que es lo que se estaría haciendo en este caso. Celebramos que la Diputada se haya acercado a la Asociación y solicitando nuestro parecer, nos comprometimos a enviarle nuestras consideraciones al respecto y en eso trabajamos.



El descarte pesquero fue calificado por el fallecido Pino Solanas como un delito de lesa humanidad. Yo entiendo que es gravísimo que no se aproveche un alimento de la importancia que tiene el pescado por cuestiones económicas.



Frente al descarte, capitán de pesca es tan responsable como cada uno de los que se benefician con esa acción. En lo particular, desde mi lugar como Secretario General y desde esta Asociación no avalaremos ningún proyecto que sancione al Capitán por el descarte y mucho menos de un delito que lo pueda llevar a prisión.



+info y audio de entrevista: https://bit.ly/3d3xaft