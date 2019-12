Eduardo Sepúlveda: «Ha sido un año muy positivo»

El ciclista capitalino “Edu” Sepúlveda, se encuentra en la zona donde reparte sus horas entre la familia y los entrenamientos pensando en el 2020. Visitó Chubut Deportes, hizo el balance de la temporada que pasó y lo que viene junto al equipo Movistar.

El talentoso ciclista rawsense Eduardo Sepúlveda, quien finalizó una nueva temporada en Europa junto al Movistar Team, aprovechando unos días de estadía en la zona para compartir tiempo con su familia y amigos, visitó Chubut Deportes y de ese modo conocer a la nueva dirigencia que comanda el Ente Deportivo Provincial.

Fue recibido por su presidente Gustavo Hernández y por el Gerente General, Brian Oggero, y aprovechó la oportunidad para hacer un repaso de lo que fue su calendario deportivo y trazar sus objetivos para el 2020.

“Giro de Italia y Tokio 2020”

Tras el encuentro, el deportista indicó que se está “disfrutando de unos dias con la familia en Rawson, pero sin dejar de entrenar porque se viene una temporada caragada que empezará pronto”.

Como siempre que está en su ciudad, Chubut Deportes resulta una visita habitual y al respecto “Edu” delcaró que “vengo a conocer a la nueva gestión de Chubut Deportes. La verdad se los ve con mucha motivación y con muchas ideas para innovar. Ojalá todo sea para bien, les deseo lo mejor y que tengan muchos éxitos”.

Respecto al 2019 que termina, el ciclista indicó que “para mi ha sido muy positivo. Me he adaptado bien al equipo, he participado de muchas pruebas y es un año en el que he aprendido mucho, lo cual me genera mucha ilusión para lo que viene”.

Justamente refieriendose a la temporada que se avecina, amplió “ahora, el 2 de enero ya me sumo al equipo y viajamos a entrenar a Colombia. Después ya tendremos la primera competencia oficial que será la Vuelta a San Juan (la 38° edición se disputará desde el 26 de enero al 2 de febrero) y a partir de ahí ya volvemos a Europa para encarar toda la temporada”.

Por último y proyectado los principales objetivos para el 2020, remarcó que “me comentaron que está la posibilidad de hacer el Giro de Italia, pero bueno eso se sabrá mas sobre la fecha. Hay que ver como va la temporada y si está todo bien. Y bueno, además la Argentina aun tiene un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero bueno para eso hay que hacer una buena temporada y después ver que decien los seleccionadores nacionales. Estoy trabajando para eso y espero se pueda dar”.