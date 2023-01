Dura crítica a la conducción provincial por parte de la UCR de Comodoro: «Biss es funcional a Arcioni»

Desde el espacio radical «Republicanos», de la ciudad de Comodoro Rivadavia, lanzaron duras críticas a la conducción provincial que encabeza Damián Biss frente al partido centenario.

Por redes sociales, manifestaron expresamente su descontento con las declaración del diputado provincial Manuel Pagliaroni y el Presidente del partido Damián Biss:

La eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) es la peor noticia que pudo recibir el espacio opositor identificado con Juntos por el Cambio. Si bien hubo un notable crecimiento interno en la UCR y también en el PRO, ese aumento en el volumen político no estuvo acompañado por la integración que propiciamos, prueba de ello son las recientes declaraciones del experimentado legislador Manuel Pagliaroni.

Pagliaroni amplificó a su delfín político, Damián Biss, quien ya se había referido a la conveniencia de elecciones cerradas, separadas por partidos. Quienes conducen formalmente la UCR provincial parecen interesados en dinamitar JxC, malogrando el sueño de hacer una coalición moderna con integración transversal de los distintos espacios, sin más frontera que la Coalición misma. Plantear “rojos vs amarillos” no solamente atrasa, sino que le quita toda competitividad electoral en comicios que serían inminentes.



Lo más preocupante es que Pagliaroni funciona (desde la gestión anterior) como un asesor jerarquizado del gobernador Arcioni, quien hoy es el salvavidas financiero de su ex Secretario Legislativo, ahora a cargo de la intendencia de Rawson. Sus estrategias inconsultas parecen interesadas en hundir las chances de JxC, rememorando aquella pelea de egos de 2003 que allanó el acceso de Mario Das Neves a Fontana 50.

Enlace comunicado oficial de Republicanos: https://twitter.com/republicanoscri/status/1610805892114702336?s=46&t=-IOGA0LTd5CNOKhoADO4dg