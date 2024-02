Documento de la CTA por los detenidos del SUPA

La Central de Trabajadores Argentinos, Autónoma, Regional Puerto Madryn, por el presente documento se solidariza con los compañeros del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA), que hoy están detenidos y judicializados, en una clara criminalización de la protesta social, aunque hagan parecer que hubo investigaciones previas, y que sus actitudes están desligadas de los reclamos salariales, lamentablemente la justicia tiene “los ojos vendados”, para no ver el profundo conflicto que instala y lleva adelante los sectores patronales – empresariales, de hecho, SUPA opera con sus afiliados en la pesca, y la pesca hoy, sufre un brutal “lok out patronal” porque no quieren arreglar y asumir las cuestiones salariales en una avanzada ideológica y económica contra los intereses obreros, animados por el desastre socio económico desarrollado por los actuales gobernantes del país, se siente “socios impunes” y el Gobierno Provincial, mira para el otro lado.-

Nadie puede decir, ni la propia jueza que “ligeramente” quita fueros, desde una postura técnica y apuntalada por sus mandantes, “Superior Tribunal de Justicia de Chubut” que no hay un conflicto en el

sector pesquero, que SUPA no pertenece a ese conflicto, y que los dirigentes de SUPA no representan sus trabajadores, “dadas estos tres elementos”, “La Justicia”, sector del ESTADO, que DEBE EQUILIBRAR, debería tener la postura más benigna, pero como sabemos que esta de espalda al pueblo, desde hace muchísimo tiempo, se encarga de sancionar, amedrentar, intenta disciplinar a solicitud y pedido de socios directos, a veces “mandantes de ella”, – los grupos económicos concentrados.-

Mientras tanto el Gobierno Provincial, que debería tener una postura política de equilibrio para no ahondar la situación, ahora sí, mira para el otro lado, alegando “la división de poderes”, pero cuando no le conviene, muchas veces se los ve por los pasillos de la Justicia, influenciando, de hechos a los Ministros del Superior Tribunal de Justicia los pone el Poder Político.-

Nada dicen tampoco que todo nace por un lock out patronal, que

tienen las cámaras llenas de productos, por lo cual no pueden ingresar

más, y especulan con los precios de venta (exportación), mientras tanto, niegan los aumentos que deberían dar, en un claro “reparto equitativo de la renta”, como debería ser; sin embargo, su angurria, su poco compromiso social, y sus actitudes mercantilistas con personas de carne y hueso, generan el conflicto, para los compañeros de SUPA “palos y cárcel” para los Grupos Empresariales, (muchas veces evasores, contaminadores, y depredadores), “impunidad y exenciones impositivas”, esa es la lógica derechista y anti popular que impera hoy, tanto en el Gobierno Nacional y Provincial.

Y a las pruebas concretas nos remitimos, tiempo atrás, una empresa del rubro, que se dedica a la captura de langostinos, la cual opera tanto en el Puerto de Rawson como en Madryn, fue investigada y

encontrada responsable de “contaminar el Golfo Nuevo, y regarlo de liquido putrefacto, justamente color naranja, utilizando un viejo desague inhabilitado, habiendo hecho ex profeso un bay passe en el oficial”, por lo cual, allanamientos e inspecciones oculares en el lugar del hecho, con exposición pública, se llego a la apertura de la investigación, hoy, nada se sabe de ese suceso, “la dilación, el tiempo a favor del empresariado, los privilegios, y la mentira pública empresarial son moneda corriente, en la lógica de LLA y sus socios del PRO, “para los negros sindicalista, palo, bala y cárcel, para las minorías empresariales explotadoras, privilegios e impunidad” y el soldado de estos grupos y mano ejecutora, es “La Justicia”. Dicho esto, esta central obrera se declara en estado de alerta, movilización y asamblea permanente, pide la inmediata libertad de los compañeros detenidos. Solicitamos el cese de las agresiones del sector empresarial patronal a los sindicatos de representación, porque si esto no ocurre, van a llevar el conflicto que ellos mismos instalaron, a situaciones extremas de las cuales deslindamos responsabilidades, sin dejar de juramentar que vamos a defender los intereses obreros hasta las últimas consecuencias, sin regalar una sola conquista ni dar un paso atrás.-

NI UN PASO ATRÁS, ACÁ NO SE RINDE NADIE.- Mesa Ejecutiva Regional 16 de Febrero 2024.

