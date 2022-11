Diputados de reunieron en forma remota con convencionales de Gaiman

El encuentro virtual se concretó esta mañana con la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura y el tema principal es la Carta Orgánica de dicha localidad, que espera tratamiento en Rawson.

Hoy por la mañana la comisión de Asuntos Constitucionales de Legislatura, mantuvo un encuentro remoto con los convencionales de la localidad de Gaiman, encargados de la redacción de la Carta Orgánica, que se encuentra a la espera de su tratamiento.

El motivo de la reunión, fue evaluar algunos de los términos que se encuentran en dicha Carta, para ser discutidos entre los convencionales y los diputados, previo a que el proyecto ingrese en el recinto.

Por la Legislatura participaron el Presidente de la comisión, Rafael Williams, además de Manuel Pagliaroni, Graciela Cigudosa, Belén Baskovc, Andrea Aguilera y Juan Pais.

También estuvieron presentes Tatiana Goic y Mariano García Aranibar, que si bien no forman parte de dicha comisión, participaron de acuerdo a la invitación abierta que se había hecho a los legisladores.

Por los convencionales de Gaiman estuvieron Silvia Susana Quiles, Gabriel Adrián Restucha, Alejandro Rey Pugh, Quelin Montecino y Jorge Enrique Ferrera.

En el encuentro se discutieron algunos puntos que tienen que ver con la edad mínima requerida a través de dicha Carta Orgánica para poder presentar candidatos a la intendencia y al concejo deliberante de la localidad, entre otras cosas.

Hay que destacar que una vez que el proyecto salga de la comisión, se aprobará o no en sesión, pero siempre con los puntos que hayan estado acordados previamente. En este caso, la Carta no sufrió modificaciones a cómo había sido presentada a principio de año en la legislatura, por lo que podría ser tratada en las próximas sesiones del calendario ordinario, para conocer finalmente si contará con la aprobación de la mayoría de los legisladores provinciales, y así podrá ser implementada finalmente en Gaiman para los próximos procesos eleccionarios.