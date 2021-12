Días y horarios de la Verificación Técnica Vehicular en Puerto Madryn

El móvil de la VTV prestará servicio al lado del puesto Policial en el Acceso Norte de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 y los sábados de 9 a 13 horas. Cabe mencionar que no es obligatoria en Chubut, pero es un beneficio que el Municipio acerca a la comunidad para quienes deban viajar a otras jurisdicciones







La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Gobierno informa los días y horarios vigentes del móvil temporal del Centro de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La atención será de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Prestará servicio al lado del puesto policial en el Acceso Norte, a metros del Aeropuerto.



De este modo, podrán acercarse sin turno los conductores de aquellos vehículos que tengan más de tres años de antigüedad y no cuenten con oblea de Verificación Técnica Vehicular o deban renovarla. Los interesados deberán presentarse con el vehículo, Tarjeta Verde (no hace falta ser el titular), carnet y seguro. Es obligatorio acudir con barbijo y no descender del vehículo.



VTV



Cabe mencionar que la verificación no es obligatoria en Chubut. No obstante, se trata de un beneficio que la Municipalidad de Puerto Madryn acerca a la comunidad de manera optativa para aquellas personas que deban viajar a otras provincias en las cuales sí se exige como, por ejemplo, Buenos Aires o Córdoba o bien para quienes quieran asegurarse de que su vehículo se encuentra en óptimas condiciones para circular.



COSTOS



>> Auto: $2.500 / Furgón: $2.700 / Pick Up – 4X4: $2.900 / Remis: $1700 / Motocicleta: $1.000.

>> Descuentos especiales para jubilados (-10%) y Veteranos de Malvinas (-50%)