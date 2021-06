Día de la Seguridad Vial: Río Pico, Camarones y José de San Martín implementarán la Licencia Única Nacional de Conducir

Se rubricaron convenios entre la ANSV, la APSV y los municipios para dicha implementación y la del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito.

En el marco del Día de la Seguridad Vial, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad, firmó convenios con los municipios de Río Pico, Camarones y José de San Martin, para la Implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito.

Por ello, este jueves se realizó un acto en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, donde participaron el ministro de Seguridad, Federico Massoni, el subsecretario de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves; los intendentes de José de San Martín, Rubén Calpanchay; de Camarones, Claudia Loyola y de Río Pico, Diego Pérez; el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, la representante de Estrellas Amarillas, Rocío esteban, de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, Federico Labaen y preventores de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Luego de la firma de convenios entre el Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los municipios, Massoni remarcó que “la Licencia Única da seguridad, y debemos darle seguridad a la ciudadanía, los exámenes son para todos iguales, tendrá la misma exigencia sin que pueda existir sospecha de amiguismo, porque es un arma la que se está poniendo a disposición de uno de los ciudadanos y esto conlleva a que como cualquier arma se maneje con muchísimo cuidado, que exista mucho control por parte del Estado”.

“El objetivo del Gobernador Arcioni, es igualdad para toda la provincia. Vamos a tener el 100% de Chubut adherida y con ello vamos a redoblar el respaldo en insumos y personal que tiene que hacer policía para que estos operativos sean férreos, y que realmente a esos inadaptados que no entienden que consumiendo alcohol no pueden estar manejando, se queden en sus casas, y no alteren a un tercero”, remarcó el funcionario provincial.

En este sentido, Massoni manifestó que “cuando tomaron la determinación de subirse a un vehículo en ese estado, ahí es donde vamos a actuar y de la forma más dura. Aquella persona que exceden el nivel de alcohol en sangre, que todavía quedan municipios que no han adherido a lo que es tolerancia cero, la ley faculta que se lo demore por determinada cantidad de tiempo, y esa va a ser la regla, toda persona que supere los niveles de alcohol va a ser demorada, lo dice la ley”.

“No podemos permitirnos un herido y mucho menos podemos permitirnos un muerto más en nuestra provincia producto de esta irresponsabilidad. Las multas que se llevan adelante hablamos de una franja que va de los 30 a los 45 años en su mayoría. Aprendamos de los jóvenes, que tienen un conductor designado. El tomar y conducir es convertirse en un delincuente”, concluyó el Ministro de Seguridad.

Provincia federal

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, hizo una mención especial por el acompañamiento de familiares de víctimas de siniestros viales, tanto Federico como Rocío son parte del equipo. “Ellos son nuestra guía, a dónde apuntamos y lo que queremos evitar”, expresó.

“Es un día muy especial para nosotros, en el Día de la Seguridad Vial, parte del equipo se encuentra acá y el otro haciendo controles en el marco del ‘Programa de Alcoholemia Federal’ en distintas turas de la provincia”, destacó Leonardo Das Neves y agradeció: “al Gobernador Arcioni y al ministro Massoni, porque ayer obtuvimos una distinción de las autoridades de la Agencia Nacional por el trabajo que venimos desarrollando en la Provincia. No es un logro personal sino del equipo de trabajo, junto a Policía, fuerzas federales e intendentes”.

El Subsecretario indicó que “con Claudia es la tercera vez que firmamos este acuerdo, no se había llevado a cabo porque era una inversión muy grande y Gobierno anteriores no les dieron la importancia necesaria, pero el Gobernador Arcioni tomó la decisión política de trabajar en una provincia federal donde todos tengamos todos las mismas condiciones”.

“Tenemos que cuidar al 95% de los chubutenses que respetan las normas, un gran trabajo fue impulsar la Ley de Tolerancia Cero, la cual ya fue promulgada y estamos trabajando junto a otros estamentos en el final de la reglamentación para trabajarla con los municipios”, recordó el funcionario provincial.

Por último, Leonardo Das Neves destacó “el rol de la APSV durante la pandemia. El año pasado hemos controlado más de 600 mil vehículos en retenes que hacíamos en toda la provincia poniéndonos en riesgo siempre, pero cumpliendo con todas las medidas de seguridad para cuidar a la sociedad”.

Responsabilidad

Por su parte, la intendenta Loyola indicó que “el Gobierno nos abrió la puerta a todos los municipios. Es muy importante tener licencia única en localidades como la nuestra, en donde tenemos que hacer uso de carnets que a la facilidad de mucho los puede utilizar o falsificar, uno lo firma hasta con desconfianza pensando en las responsabilidades y obligaciones que tenemos”.

“Es un ingreso más al municipio y un servicio más a la comunidad, nos sacan un peso importante de encima porque nos sentimos muy responsables a la hora de brindar este tipo de documento”, dijo Loyola y agradeció: “el trabajo que han realizado, por acompañar a los municipios a seguir creciendo, que hoy sea una realidad, y en especial al Gobernador Arcioni porque esto nos garantiza y nos da categoría el tener este tipo de servicio”.