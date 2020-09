Detenido por extorsión al intendente: “Pido perdón a la familia Sastre”

La jueza Marcela Pérez Bogado dispuso 30 días de prisión preventiva para Carlos Darío Ozta, detenido por la presunta comisión de los delitos de extorsión y amenazas al intendente Gustavo Sastre.

“No me quisieron ayudar y lo inventé por momento de calentura. Le pido disculpas, porque me la mandé», dijo al ser entrevistado. Según la denuncia, Ozta solicitó dinero y terreno al intendente bajo la amenaza de encadenarse al Municipio, prender fuego y tirotearle la casa. Y luego dijo que lo iba a escrachar por las redes sociales y los medios.

El hombre, que cuenta con una acusación por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad y otra causa por amenazas y daños, fue detenido por la Policía el lunes. En la audiencia, la jueza Marcela Pérez Bogado dispuso prisión preventiva por el lapso de treinta días mientras avanza la investigación judicial.Ozta fue entrevistado por sus dichos en las redes sociales pero reconoció que no tenía conocimientos de la ubicación del paradero de Gastón León, ni sobre delitos vinculados al tráfico de estupefacientes o de abusos sexuales.

En la entrevista, Ozta pidió disculpas al intendente Sastre y a su familia, y dijo que “sólo quería un terreno”. Asimismo, reconoció que envió audios de Whatsapp bajo los efectos del alcohol. “Me había tomado unos tragos. Me calenté y dije cualquier huevada. Lo inventé todo”, reconoció. “No me quisieron ayudar y lo inventé por momento de calentura”, agregó. Y cerró: “le pido disculpas, porque me la mandé; si quieren que vaya a los medios a disculparme lo haré. En las redes no, porque no me meto más”.