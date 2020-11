Detenido por amenazas y violación de domicilio al Fiscal Jefe de Madryn

Ingresó con la camioneta al domicilio del fiscal Daniel Báez, dónde este se encontraba con sus hijos. Quedó detenido por “amenazas y violación de domicilio”.

Sucedió en el domicilio del fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, quien se encontraba junto a dos de sus hijos. El hombre ingresó al predio de su casa en una camioneta Volkswagen Amarok. Cuando el fiscal salió de su casa, el hombre lo amenazó y “le tiró el vehículo encima”. Luego se retira, dejando la camioneta en el lugar.

El hombre, mayor de edad, quedó detenido por la presunta comisión de los delitos de “amenazas y violación de domicilio”. Se supo que -según manifestó su familia- tendría algún tipo de problema psiquiátrico.

Báez destacó el rápido accionar policial y sostuvo que el sujeto “ingresó con la camioneta (al lugar donde vive). Yo me encontraba con mis dos hijos. Cuando salgo, comienza a gritar y a proferir amenazas. También me arroja su celular y me “tira el vehículo encima”.

“Uno está acostumbrado por la labor que realiza a vivir situaciones de estrés, pero cuando uno se encuentra junto a su familia, generan una afectación mayor”, explicó Báez. Según indicó, le comentaron que “el hombre tendría algún tipo de problema mental, pero el mismo será corroborado por personal médico”.

***

El delito de amenazas tiene lugar cuando una persona busca alarmar o amedrentar a una persona. Está previsto en el artículo 149 del Código Penal Argentino con una pena de prisión de seis meses a dos años. Por su parte, el articulo 150 reprime con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.