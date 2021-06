Corrupción: Investigan constructora vinculada a funcionario público

Se trata de una constructora sin empleados, creada por una cosmetóloga y una técnica radióloga, beneficiada con millonarias contrataciones.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams llevan adelante la causa judicial, y retiraron documentación de diversas oficinas públicas y empresas de la Cordillera en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación es por múltiples irregularidades en las contrataciones a una empresa constructora vinculada a Leonardo Aquilanti, actual director del Banco Chubut, sospechado por enriquecimiento ilícito durante su paso por la administración pública.

La empresa es la constructora Siyes S.R.L., que se constituyó en marzo de 2016 por Claudia Zaffaroni, esposa de Aquilanti, de profesión cosmetóloga; y Laura Rosales, de profesión técnica radióloga. “Sin empleados, la empresa constructora fue contratada para obras civiles y “asistencia técnica” por diversos municipios de la cordillera. La creación de la constructora coincide temporalmente cuando Aquilanti asumió como subsecretario de Bosques. Y todas las contrataciones se dieron en la zona de la comarca, donde el funcionario tenía mayor injerencia”, explicaron los fiscales.

Y dieron detalles de su trabajo en la cordillera: “Se está realizando inspección ocular por las supuestas obras realizadas, tomando entrevistas testimoniales y también, con órdenes de presentación, retiramos documentación tanto de oficinas públicas como de privadas. Es parte de la investigación por enriquecimiento ilícito a Leonardo Aquilanti, a su mujer y a su hija”, explicaron los funcionarios públicos.

Aquilanti tiene bienes valuados en 400 mil dólares, como vehículos de alta gama, depósitos y propiedades, así como múltiples viajes al exterior, que no se condicen con sus ingresos como funcionario público.

Los fiscales no descartan que, en base al análisis documental, la investigación se pueda ampliar hacia otros funcionarios públicos o ex intendentes. “La documentación será analizada por el equipo técnico contable, y en base a esos datos, seguirá avanzando la causa. Por el momento no se puede descartar ni confirmar que haya más funcionarios involucrados en esta maniobra. Es parte de la investigación”, detallaron.

