A partir de la decisión manifiesta del presidente de la nación de presentar el proyecto de Ley para legalizar el aborto en el pais , grupos pro vida junto con distintas instituciones salen a ratificar la defensa de la vida y organizan movilizaciones en todo el territorio.

En Puerto Madryn se hará la primera de varias convocatoria este jueves a las 16 h invitando a participar de una caravana de vehículos que partirá desde Periodistas Chubutenses y España 15:30h hacia la plaza San Martín donde se concentrarán a las 16h y finalizará en el monumento a la mujer Galesa con distintos referentes de instituciones que trabajan en defensa de la vida y la familia. Quien se manifestó fue Martinelli German , referente local de Marcha por La Vida y actual presidente de la UCR y dijo “esta insistencia de la presentación del proyecto para legalizar el aborto del presidente de la nación , proyecto el cual ya fue debatido y rechazado en 2018 por el congreso , muestra un régimen que no acepta un no por respuesta , casi totalitario. Por eso , el pueblo de bien que entiende cuáles son sus derechos y ve que están siendo vulnerados , se movilizó enseguida agrupandose nuevamente para mostrar el rechazo al aborto y el apoyo a los valores en resguardo de los derechos individuales. Cualquier gobierno o legislador que atente contra el primero de todos los derechos del ser , el derecho a la vida , no está apto para representar a su pueblo en mi criterio , desconocer la concepción humana y las garantías constitucionales denotan incapacidad y falta de empatía , dos cosas escenciales para ocupar algún escaño público”

“Nuestra Constitución Nacional en su artículo 75 inc 22 adhiere a tratados internacionales que defienden la vida desde la concepción ; el código civil en su artículo 19 establece que somos vida desde la concepción , es decir el aborto es delito y promoverlo es hacer apología . La constitución provincial en su artículo 18 inc . 1 defiende y resguarda el derecho a la vida , y aca en Chubut , se ha legislado en 2010 una Ley XV N14 que permite un protocolo para abortar , totalmente inconstitucional que debe ser observada y hacer observar por los legisladores chubutenses que nos representan”

Cerrando expresó “la legalización del aborto no va a transformar una acción reprobable en una acto de bien , porque no está bien matar. Antes era legal tener esclavos y eso no transformaba esa acción en buena , sino que era tan reprovable ética y moralmente inhumana como el aborto , entonces la legalización de un acto reprobable , no es más que buscar darle un marco legal a un delito vulnerando derechos y garantías que moralmente son inconcebibles